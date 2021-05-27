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山西建高速飛車實驗室 低真空磁懸浮時速可達1千公里

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
時速1000公里的高速飛車要誕生了，大陸實驗室已在山西籌建。（騰訊新聞網）
時速1000公里的高速飛車要誕生了，大陸實驗室已在山西籌建。（騰訊新聞網）

山西省在周一（24日）上午舉行高速飛車山西省實驗室掛牌暨大同（陽高）試驗線工程奠基儀式。高速飛車採用的低真空、磁懸浮兩大技術，時速將超過每小時1000公里，甚至4000公里。

香港01，高速飛車是指利用「超導磁懸浮技術」，使之與地面脫離接觸以消除摩擦阻力，再利用內部接近真空的管道線路大幅減少空氣阻力，從而實現每小時1000公里以上的「近地飛行」，具有更快速、更便捷、更舒適、更安全和經濟可控的特點。

中北大學電氣與控制工程學院院長馬鐵華解釋，高速飛車採用的低真空、磁懸浮兩大技術，使其在速度方面擁遠遠超過現在高鐵每小時350公里的潛力。甚至未來高速飛車的速度很有可能還會超過每小時1000公里，達每小時3000公里、4000公里的速度。

報導稱，高速飛車山西省實驗室是由中北大學和中國航天科工集團第三研究院聯合共建，重點開展四個方向研究和一個中試基地建設，前者是高速飛車系統總體技術、多場耦合動力學技術、磁懸浮與直線驅動技術、高動態檢測與智能診斷技術研究，後者是低真空管道磁懸浮高速飛車全尺寸試驗線建設。項目將先期建設一條全尺寸試驗線，為未來超高速飛車提供低真空管道磁懸浮關鍵技術試驗平台。

香港 高鐵

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