無人配送車 北京率先上路

5月25日，在第八屆國際智能網聯汽車技術年會上，北京市經濟和信息化局聯合北京經濟技術開發區管委會為首批無人配送車企業頒發了無人配送車車輛編碼，首次給予無人配送車相應路權。

新華社報導，京東、美團、新石器成為大陸首批獲得無人配送車車輛編碼，並准許在示範區公開道路上路的3家企業，實現無人配送車「持證上崗」。示範區以北京經濟技術開發區全域為核心，面積約60平方公里。

今年4月，北京市依託高級別自動駕駛示範區設立了大陸首個智能網聯汽車政策先行區，在先行區範圍內參照國內外經驗，開展針對新產品、新技術、新模式的創新性監管措施，無人配送車管理實施細則正是在這樣的背景下出台。

根據政策先行區管理政策，無人配送車參照非機動車管理，以車輛編碼為核心進行針對性測試驗證，對通過測試的新產品給予相應路權，保障無人配送車上路政策的實現。

政策還規範上路車輛標準，包括無人配送車尺寸、載重、速度、動力技術和檢測指標等，還將無人配送車納入先行區自動駕駛監管平台監管，實現平台統一化管理，並首次規範了無人車的保險類型、出險範圍和保額等要求。