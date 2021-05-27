富春山居圖合璧10年 浙江辦紀念會

大陸國台辦發言人朱鳳蓮26日表示，今年6月1日是「富春山居圖」在台北合璧展出十周年紀念日，浙江省有關方面將舉辦紀念會及相關活動，兩岸青年和各界人士將出席。

中新社報導，朱鳳蓮在大陸國台辧例行記者會指出，元代畫家黃公望創作的「富春山居圖」是中國十大傳世名畫之一，明朝末年後，這幅名畫因故分為兩段，1949年以後分別收藏於浙江省博物館和台北故宮博物院。

2011年6月1日，在兩岸有識之士的共同推動下，分離數百年的「富春山居圖」、「剩山圖」和「無用師卷」在台北實現合璧展出，成為中國藝術史上一段佳話，也是兩岸交流中具有重要意義的文化盛典。今年6月1日，浙江省有關方面將在杭州舉辦「富春山居圖」合璧十周年紀念會及相關配套活動，屆時將有350多名兩岸青年和各界人士出席活動。

朱鳳蓮說，中華文化是兩岸同胞共同的根與魂，是維繫兩岸同胞的精神紐帶。希望通過此次紀念活動，兩岸同胞特別是兩岸青年能够銘記歷史，感悟歷史，共同肩負起傳承、創新和弘揚中華文化的時代使命；也希望更多台灣同胞積極參與到大陸新發展格局中來，攜手共繪新時代民族復興最美畫卷。

朱鳳蓮還指出，大陸各地已經或計畫舉辦形式多樣、特色鮮明的兩岸經貿活動，深化兩岸融合發展。5月24日至28日重慶、四川舉行「台企西部行」活動。30日至31日江蘇泰州將舉行長三角兩岸企業家溱湖論壇。