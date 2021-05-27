快訊

最遙遠的喪禮：馬來西亞疫中「送行者」故事

今全台18縣市飆高溫 吳德榮：周六梅雨鋒到防劇烈天氣

富春山居圖合璧10年 浙江辦紀念會

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

大陸國台辦發言人朱鳳蓮26日表示，今年6月1日是「富春山居圖」在台北合璧展出十周年紀念日，浙江省有關方面將舉辦紀念會及相關活動，兩岸青年和各界人士將出席。

中新社報導，朱鳳蓮在大陸國台辧例行記者會指出，元代畫家黃公望創作的「富春山居圖」是中國十大傳世名畫之一，明朝末年後，這幅名畫因故分為兩段，1949年以後分別收藏於浙江省博物館和台北故宮博物院。

2011年6月1日，在兩岸有識之士的共同推動下，分離數百年的「富春山居圖」、「剩山圖」和「無用師卷」在台北實現合璧展出，成為中國藝術史上一段佳話，也是兩岸交流中具有重要意義的文化盛典。今年6月1日，浙江省有關方面將在杭州舉辦「富春山居圖」合璧十周年紀念會及相關配套活動，屆時將有350多名兩岸青年和各界人士出席活動。

朱鳳蓮說，中華文化是兩岸同胞共同的根與魂，是維繫兩岸同胞的精神紐帶。希望通過此次紀念活動，兩岸同胞特別是兩岸青年能够銘記歷史，感悟歷史，共同肩負起傳承、創新和弘揚中華文化的時代使命；也希望更多台灣同胞積極參與到大陸新發展格局中來，攜手共繪新時代民族復興最美畫卷。

朱鳳蓮還指出，大陸各地已經或計畫舉辦形式多樣、特色鮮明的兩岸經貿活動，深化兩岸融合發展。5月24日至28日重慶、四川舉行「台企西部行」活動。30日至31日江蘇泰州將舉行長三角兩岸企業家溱湖論壇。

朱鳳蓮 青年

延伸閱讀

中國監控設備深入地方？超過100個美國鄉鎮採購海康威視、浙江大華產品

陸方欲捐贈何種疫苗？ 國台辦：會考慮接受方意願

台對陸疫苗沒信心？ 國台辦：已納入WHO緊急使用清單

長三角第一季度外貿 兩位數大增

相關新聞

時速1千公里高速飛車要來了 將實現全大陸1小時經濟圈

大陸時速每小時能達1千公里的高速飛車試驗工程啟動。高速飛車山西省實驗室揭牌暨大同（陽高）試驗線工程24日開工，大同（陽高...

無人配送車 北京率先上路

5月25日，在第八屆國際智能網聯汽車技術年會上，北京市經濟和信息化局聯合北京經濟技術開發區管委會為首批無人配送車企業頒發...

港府郵輪公海遊 打疫苗才能搭

香港政府決意推行郵輪「公海遊」，最快七月底啟航。郵輪公司說，屆時會安排來自中國大陸的船員上船工作，而不會安排印度、菲律賓...

山西建高速飛車實驗室 低真空磁懸浮時速可達1千公里

山西省在周一（24日）上午舉行高速飛車山西省實驗室掛牌暨大同（陽高）試驗線工程奠基儀式。高速飛車採用的低真空、磁懸浮兩大...

兩岸青年心家園 廈門開園

採用「公益+商業」「大陸青年+台灣青年」運營模式的兩岸青年心家園，5月25日在廈門正式開園。

張大千碧峰古寺 2.09億港幣拍出

世界知名拍賣行佳士得26日公布，該拍賣行日前在香港舉辦的「二十及二十一世紀藝術晚間拍賣」錄得15.85億元（港幣，下同）...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。