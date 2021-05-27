陸第4城 成都常住人口破2千萬

「四川省第七次全國人口普查」主要數據5月26日公布，資料顯示，成都市的常住人口首次突破2000萬大關，達到2093.8萬人，是中國大陸繼重慶、上海、北京之後第四個常住人口超過兩千萬的城市。

據澎湃新聞報導，普查結果顯示，除成都以外，其餘市（州）常住人口都在600萬人以下。四川省統計局局長范毅分析表示，十年間四川全省人口進一步向首位城市成都聚集。從市（州）數據來看，人口向中心城區聚集的趨勢較為明顯。

從人口占比情況來看，成都市人口2010年占四川省人口的比重為18.80%，2020年，占比上升至25.02%。

另外，只有綿陽市的人口占比由5.74%上升至5.82%，其餘19個市州的人口占比全部下降。

分五大經濟區看，成都平原經濟區常住人口為4193.5萬人，占50.12%；川南經濟區常住人口為1447.3萬人，占17.3%；川東北經濟區常住人口為1926.6 萬人，占23.02%；攀西經濟區常住人口為607.1萬人，占7.25%；川西北生態示範區常住人口為193萬人，占2.31%。

四川全省常住人口保持平穩增長態勢，共8367.5萬人，與2010年「第六次全國人口普查」8041.8萬人相比，常住人口增加325.7萬人，增長4.05％。

「湖北省第七次全國人口普查」主要數據，也於26日公布。湖北全省17個市州、直管市、神農架林區中，常住人口超過1000萬人的有1個，500萬人至1000萬人之間的有3個，100萬人至500萬人之間的有11個，少於100萬人的有2個。與2010年相比，有5個市州常住人口增加。

湖北省常住人口增長較多的3個市州依次為：武漢市、咸寧市、恩施州，分別增加2541130人、195733人、165842人。

數據顯示，武漢市常住人口已達12326518人。分析稱，武漢市常住人口增加量位居第一，顯示其作為大陸國家中心城市、長江經濟帶中游核心城市對全省乃至全大陸人口有著較強的聚集能力。

此外，宜昌市常住人口為4017607人，占湖北全省常住人口的比重由7.09%降至6.96%；襄陽市常住人口為5260951人，占比由9.61%降至9.11%。