快訊

最遙遠的喪禮：馬來西亞疫中「送行者」故事

今全台18縣市飆高溫 吳德榮：周六梅雨鋒到防劇烈天氣

北京東六環改造盾構地下道路

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

北京東六環路改造工程是聯通首都國際機場和北京大興國際機場的重要通道，也是北京第一條大直徑盾構地下道路。該項目完工後，預計增加綠化面積約50公頃，地面上的原六環路將打造成為「高線公園」，每年可吸收約23萬噸二氧化碳。　

中新社報導，北京城市副中心26日舉行的「重大工程綠色建設、技術創新」記者會，東六環入地改造工程項目管理處負責人何歷超表示，東六環改造工程串聯宋莊文化創意產業集聚區、副中心站綜合樞紐、行政辦公區、城市綠心、北京環球主題公園多個功能區，是聯通順義區與大興區、首都國際機場和北京大興國際機場的重要通道。　　

東六環改造工程於2019年11月30日開工建設，線路全長約16.3公里，分為直接加寬段和入地改造段，全線設置4座互通立交、9座加寬橋梁。其中入地改造段包含7.3公里盾構隧道及隧道內6座橫通道。

東六環路改造工程是北京第一條大直徑盾構地下道路，隧道段全長9.16公里，其中盾構段長7.34公里，盾構單次掘進長度大陸第二。

何歷超表示，東六環路改造工程成功利用超大直徑盾構，解決了高等級交通道路在城市區域引入地下對城市本身和對市民帶來的生活、工作環境的諸多影響，對解決其他高速公路向市內延伸產生示範效應，為解決大城市交通病提供一條有效解決方案。項目建成後，原東六環車流將在地下隧道通過，將過境貨運交通疏導至外圍高速公路系統，確保市民車輛通行暢通。　　　

北京 機場 高速公路

延伸閱讀

北京永定河畔 西瓜豐收

退出17+1 人口300萬的立陶宛槓北京 陸網媒：瘋了嗎

台灣疫情嚴峻 北京提安排大陸疫苗、考慮派專家組赴台

北京逾2成土地 納自然保護地

相關新聞

時速1千公里高速飛車要來了 將實現全大陸1小時經濟圈

大陸時速每小時能達1千公里的高速飛車試驗工程啟動。高速飛車山西省實驗室揭牌暨大同（陽高）試驗線工程24日開工，大同（陽高...

無人配送車 北京率先上路

5月25日，在第八屆國際智能網聯汽車技術年會上，北京市經濟和信息化局聯合北京經濟技術開發區管委會為首批無人配送車企業頒發...

港府郵輪公海遊 打疫苗才能搭

香港政府決意推行郵輪「公海遊」，最快七月底啟航。郵輪公司說，屆時會安排來自中國大陸的船員上船工作，而不會安排印度、菲律賓...

山西建高速飛車實驗室 低真空磁懸浮時速可達1千公里

山西省在周一（24日）上午舉行高速飛車山西省實驗室掛牌暨大同（陽高）試驗線工程奠基儀式。高速飛車採用的低真空、磁懸浮兩大...

兩岸青年心家園 廈門開園

採用「公益+商業」「大陸青年+台灣青年」運營模式的兩岸青年心家園，5月25日在廈門正式開園。

張大千碧峰古寺 2.09億港幣拍出

世界知名拍賣行佳士得26日公布，該拍賣行日前在香港舉辦的「二十及二十一世紀藝術晚間拍賣」錄得15.85億元（港幣，下同）...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。