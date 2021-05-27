北京東六環改造盾構地下道路

北京東六環路改造工程是聯通首都國際機場和北京大興國際機場的重要通道，也是北京第一條大直徑盾構地下道路。該項目完工後，預計增加綠化面積約50公頃，地面上的原六環路將打造成為「高線公園」，每年可吸收約23萬噸二氧化碳。

中新社報導，北京城市副中心26日舉行的「重大工程綠色建設、技術創新」記者會，東六環入地改造工程項目管理處負責人何歷超表示，東六環改造工程串聯宋莊文化創意產業集聚區、副中心站綜合樞紐、行政辦公區、城市綠心、北京環球主題公園多個功能區，是聯通順義區與大興區、首都國際機場和北京大興國際機場的重要通道。

東六環改造工程於2019年11月30日開工建設，線路全長約16.3公里，分為直接加寬段和入地改造段，全線設置4座互通立交、9座加寬橋梁。其中入地改造段包含7.3公里盾構隧道及隧道內6座橫通道。

東六環路改造工程是北京第一條大直徑盾構地下道路，隧道段全長9.16公里，其中盾構段長7.34公里，盾構單次掘進長度大陸第二。

何歷超表示，東六環路改造工程成功利用超大直徑盾構，解決了高等級交通道路在城市區域引入地下對城市本身和對市民帶來的生活、工作環境的諸多影響，對解決其他高速公路向市內延伸產生示範效應，為解決大城市交通病提供一條有效解決方案。項目建成後，原東六環車流將在地下隧道通過，將過境貨運交通疏導至外圍高速公路系統，確保市民車輛通行暢通。