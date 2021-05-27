張大千碧峰古寺 2.09億港幣拍出
世界知名拍賣行佳士得26日公布，該拍賣行日前在香港舉辦的「二十及二十一世紀藝術晚間拍賣」錄得15.85億元（港幣，下同）的成交總額，成交項目比率高達97%。其中，中國當代名家張大千的「碧峰古寺」以約2.09億元成交。
中新社報導，來自全球26個國家的買家積極參與競投，共有逾180萬觀眾收看該次晚間拍賣現場直播。尚·米榭·巴斯奇亞的「無題」經過多方藏家通過電話激烈競投15分鐘後，以約2.34億元成交；張大千的「碧峰古寺」以約2.09億元成交，常玉的「靜月瑩菊」以約1.18億元成交。
該場晚拍推出的二十一世紀藝術傑作也獲得良好反響。艾德里·安格尼「收藏家」以約6597萬元成交，奈良美智「無題」則以約5425萬元售出，班克斯的「SaleEndsToday」以約4705萬元成交。
新一代藝術家作品亦引發多方藏家競投。其中艾芙瑞·辛格「現代主義雕像周圍的舞者」以約2425萬元成交，克麗絲汀·嬡珠「圈圈層迭」以約1345萬元成交。
佳士得亞太區二十及二十一世紀藝術部晚間拍賣主管何善衡說：「我們創下佳士得亞洲拍賣史上最高成交總額紀錄，凸顯香港在推動全新多元化藝術收藏時代的重要地位，定將在未來重新定義藝術市場。」
此外，佳士得瑰麗珠寶及翡翠首飾拍賣成交總額達5.93億元，領銜拍品、拍賣史上最碩大艶彩紫粉紅色鑽石TheSakura成交達2.26億元。拍賣中另枚璀璨粉紅色鑽石戒指約5065萬元成交。
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