兩岸青年心家園 廈門開園

採用「公益+商業」「大陸青年+台灣青年」運營模式的兩岸青年心家園，5月25日在廈門正式開園。

中新社報導，廈門市思明區海外聯誼會會長金季昆表示，站在深化兩岸交流合作的新起點上，思明區將進一步找準定位、突出特色，創新對台服務模式，搭建兩岸青年融合發展新平台。

當天，2021年思明台胞驛站六周年慶典暨兩岸青年心家園開園儀式在思明區龍山文創園舉行。思明台胞驛站鼓浪嶼聯誼點傳承交接儀式、思明區兩岸青年鄉村振興項目簽約儀式、兩岸人才會客廳聘任儀式等同時舉行。

作為廈門市中心城區，思明區轄內現有常住台灣居民近萬人，辦理台胞居住證近4000人，轄區台資企業700多家，台胞個體戶400多家，台胞服務總量占全市逾半。思明區率先打造「思明台胞驛站」品牌，在台胞聚集區自發成立10個台胞驛站聯誼點，開設微信公眾號和「兩岸一家親」「台灣青年創業輔導」等多個微信群。

廈門台商協會會長吳家瑩受訪時稱，思明區是台胞聚集最多的一個區，「思明台胞驛站」6年來從無到有，服務了非常多的台胞台青。

兩岸青年心家園項目負責人、台青范姜鋒表示，這個項目屬三新模式，第一個新體現在公益加商業，用公益方式助力商業引流；第二新則是國企公司與台青台資企業混合運作，兼有國企的支撐作用與台青民企的靈活性；第三新在於大陸青年加台灣青年共同運作，以一站式服務，讓更多剛到大陸來發展的台青享有一站式的服務空間。