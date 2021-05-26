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廣州「飲早茶群組」擴大海珠區一人確診 荔灣全民檢測

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
廣州為技職院校學生接種新冠疫苗。（新華社）
廣州為技職院校學生接種新冠疫苗。（新華社）

大陸新冠肺炎疫情有反彈跡象。26日廣州市海珠區再多一人確診，患者為較早前荔灣區通報的確診者的密切接觸者。鑑於荔灣區連日來出現多宗確診，當局決定於5月26日至27日對全區每個住戶展開全員核酸檢測。

據海珠區疫情防控指揮部微博消息，新增個案是17歲的女患者宋某明，她是早前確診患者74歲宋某某的姪女，二人以及另外四名親屬22日曾在宋某明位於南洲名苑小區的家中聚餐。25日，宋某明出現發燒症狀後到醫院求診，並於周三中午被確診為新冠肺炎。目前，宋某明已被轉運至廣州市第八人民醫院隔離觀察。

根據流調顯示，宋某明是廣州市輕工高級技工學校一名學生，日常會搭乘公共交通工具上學，其未有14天內境外和大陸國內高風險地區旅居史。當局初步排查了宋某明的50名密切接觸者，目前，其中46人均已採樣，其他密切接觸者和次密切接觸者尚在調查核實中。

另據荔灣區疫情防控指揮部消息，為進一步強化新冠肺炎疫情防控管控措施，荔灣區定於5月26日至27日對全區戶籍人口、暫住人口開展全員核酸檢測。屆時，全區各街道將嚴格實行疫情防控管理措施，確保做到應檢盡檢、不漏一戶、不落一人。

在此之前，荔灣區阿婆確診後已有七人染疫。據大陸國家衛健委和廣州荔灣發布消息，25日0時至26日6時，廣東省新增3宗新冠肺炎本地個案（在廣州），及4宗本地無症狀感染者（深圳2宗、廣州1宗、茂名1宗）。

新冠肺炎 COVID-19

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