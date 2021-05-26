快訊

柯文哲嗆酈英傑：萊豬吃了、軍火也買了 所以才死11人不算多？

雨下到中南部了！對流雲系發展旺 7縣市大雨特報

內蒙醫院9新生兒感染3死 官方指事故性質惡劣

中央社 / 台北26日電

中國內蒙古鄂爾多斯市中心醫院4月爆發一起嚴重的感染事故，同在一室的9名新生兒陸續感染附著性大腸桿菌（EAEC），其中3名新生兒死亡。官方指此事件性質惡劣，該院感染防控出問題。

這份由中國國家衛生健康委辦公廳在4月25日作出「關於內蒙古自治區鄂爾多斯市中心醫院發生新生兒感染爆發事件的通報」，文件類型原屬於「不予公開」，但昨天福建福州市永泰縣衛健局轉發此消息，因此在信用中國（福建福州）網站上曝光。

根據通報，今年4月5日至12日，鄂爾多斯市中心醫院東勝部新生兒科ICU病房的11名新生兒中先後有9例陸續出現發熱、感染性休克等症狀，其中3例經救治無效死亡。

經過調查，從環境物體表面樣本和患兒肛拭子、血液標本中均檢出附著性大腸桿菌（EAEC），表明此次事件是由於病原菌在新生兒科加護病房水平傳播導致的醫療機構內感染事件。

通報指出，院方對感染防控工作重視程度不夠，未落實人員配備要求，護理人員數量嚴重不足，清明假期期間，僅安排1名衛生人員負責病房的消毒工作；發生感染病例聚集後，也未及時採取有效措施，導致3名新生兒死亡。

通報還說，鄂爾多斯市中心醫院對感染爆發的報告制度執行不力。4月5日出現第1例新生兒感染，7日出現第2例（9日死亡），10日新增3例，11日再次新增3例並死亡1例。醫院未嚴格按照規定及時報告當地衛生健康行政部門，沒有及時採取積極有效的隔離防控措施。

在處置方面，除了該院新生兒科關閉並限期整改外，對負有領導責任的院黨委書記、院長給予行政警告處分，對分管副院長和新生兒科主任給予撤職處分，對其他責任人給予降級、撤職、開除的處分。

此外，內蒙古展開產科、新生兒科、血液透析等重點領域的感染防控排查，並將感染防控作為「一票否決」項納入院長考核、聘任和醫院績效考核、評審評價、評優選先等工作。

新生兒 內蒙古

延伸閱讀

中國雖取消一胎化 生育率仍探新低

包商銀行破產牽連內蒙銀監集體腐敗案

台灣疫情嚴峻 北京提安排大陸疫苗、考慮派專家組赴台

「瘋狂亞洲富豪」男女主角都當爸媽 曬娃態度大不同！

相關新聞

賽完要拍婚紗照…重慶新娘甘肅遇難 夫：欠她一個求婚

25歲的重慶妹子文境是重慶跑圈新秀，陽光愛笑的她剛與男友小吳領證，原本計畫比賽完就拍婚紗照、在10月舉辦婚禮。但文境在甘...

遼寧阜新市府前機動車爆炸1死5傷 網疑自殺式報復

一段監控錄像近日在社媒熱傳，一輛兩輪機動車行駛至遼寧省阜新市政府門口時，突然發生爆炸，爆炸威力大，現場騰起白色煙霧。官方...

甘肅馬拉松慘劇後 中國30賽事延期或取消

在甘肅景泰縣舉辦的黃河石林山地馬拉松百公里越野賽造成21人遇難慘劇後，國家體育總局緊急召開「體育系統加強賽事安全管理工作...

「雜交水稻之父」 袁隆平助中國捧住飯碗

三年的飢餓，讓袁隆平明白了「民以食為天」。直到過世前，仍不忘持續研究高產糧食作物育種，讓中國牢牢地將飯碗掌握在自己手上。

台青在陸交流活動 廈門、上海、廣東接力舉辦

大陸持續推動多項對台青年交流活動，大陸國台辦發言人朱鳳蓮今（26）日表示，一些地方和企業陸續推出台青實習或就業計畫，包括...

甘馬遇難者賠415萬元 家屬拒簽怒吼：不是天災是人禍

甘肅白銀市黃河石林山地馬拉松越野賽的21名跑手遇難慘劇，中國大陸官方新華社報導稱，目前一半以上遇難者家屬已基本接受補償協議，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。