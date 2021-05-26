內蒙醫院9新生兒感染3死 官方指事故性質惡劣

中國內蒙古鄂爾多斯市中心醫院4月爆發一起嚴重的感染事故，同在一室的9名新生兒陸續感染附著性大腸桿菌（EAEC），其中3名新生兒死亡。官方指此事件性質惡劣，該院感染防控出問題。

這份由中國國家衛生健康委辦公廳在4月25日作出「關於內蒙古自治區鄂爾多斯市中心醫院發生新生兒感染爆發事件的通報」，文件類型原屬於「不予公開」，但昨天福建福州市永泰縣衛健局轉發此消息，因此在信用中國（福建福州）網站上曝光。

根據通報，今年4月5日至12日，鄂爾多斯市中心醫院東勝部新生兒科ICU病房的11名新生兒中先後有9例陸續出現發熱、感染性休克等症狀，其中3例經救治無效死亡。

經過調查，從環境物體表面樣本和患兒肛拭子、血液標本中均檢出附著性大腸桿菌（EAEC），表明此次事件是由於病原菌在新生兒科加護病房水平傳播導致的醫療機構內感染事件。

通報指出，院方對感染防控工作重視程度不夠，未落實人員配備要求，護理人員數量嚴重不足，清明假期期間，僅安排1名衛生人員負責病房的消毒工作；發生感染病例聚集後，也未及時採取有效措施，導致3名新生兒死亡。

通報還說，鄂爾多斯市中心醫院對感染爆發的報告制度執行不力。4月5日出現第1例新生兒感染，7日出現第2例（9日死亡），10日新增3例，11日再次新增3例並死亡1例。醫院未嚴格按照規定及時報告當地衛生健康行政部門，沒有及時採取積極有效的隔離防控措施。

在處置方面，除了該院新生兒科關閉並限期整改外，對負有領導責任的院黨委書記、院長給予行政警告處分，對分管副院長和新生兒科主任給予撤職處分，對其他責任人給予降級、撤職、開除的處分。

此外，內蒙古展開產科、新生兒科、血液透析等重點領域的感染防控排查，並將感染防控作為「一票否決」項納入院長考核、聘任和醫院績效考核、評審評價、評優選先等工作。