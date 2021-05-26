台青在陸交流活動 廈門、上海、廣東接力舉辦

大陸持續推動多項對台青年交流活動，大陸國台辦發言人朱鳳蓮今（26）日表示，一些地方和企業陸續推出台青實習或就業計畫，包括廈門、廣東、上海、湖南、江蘇、浙江等省市都有相關活動。

人民網報導，朱鳳蓮指出，中方高度重視並積極創造條件協助台灣青年在大陸學習、生活和發展，希望廣大台青抓住大陸機遇獲得更大發展。積極為台灣青年實習、就業、創業提供服務，舉辦以兩岸青年實習、就業、創業為主題的活動。

朱鳳蓮舉例，如廈門今年1月頒布「關於進一步鼓勵和支持台灣青年來廈門實習就業創業的若干措施」，為台灣青年來廈門實習就業提供政策支持與保障。3月以來，廣東持續開展「廣東台灣青年就業驛站」活動，各類企事業單位為台灣青年提供實習、就業職位600多個。

5月11日，「2021上海海峽兩岸青年創業大賽」，邀請多領域專家組成導師團，為兩岸特別是台灣創業青年搭建築夢舞台。14日，湖南舉辦「築夢未來·擁抱湘江」台灣青年招聘會暨台灣青年在湘就學、就業、創業政策分享會。15日，浙江溫州舉辦「築夢溫州，創業創新」台灣青年實習就業人才對接會。

此外，江蘇將於暑期舉辦2021年台灣大學生實習就業特訓。首屆長三角兩岸青年創新創業大賽將於6月底在江蘇常州舉辦，充分利用長三角區域一體化發展戰略契機，邀請知名技術、創投、金融專家和企業家參與，為兩岸青年創業創新搭建交流平台。