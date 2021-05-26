快訊

全台「乾」著急！ 上帝視角一覽水庫乾涸現況

救人一命美容業：澳洲「疫中反家暴」髮型師

聽新聞
test
0:00 / 0:00

香港郵輪 暑期有望公海遊

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

香港有望於暑假中後期推出郵輪公海遊。香港多位業界人士25日表示，籌備公海遊的相關工作需時兩個月，理解員工需接種新冠疫苗等安排，預料感染新冠病毒的風險不大。 　　

中通社報導，郵輪公海遊即從香港乘坐郵輪出發，在公海航行一圈再返回，中途不停靠其他口岸。香港特區政府商務及經濟發展局局長邱騰華24日表示，特區政府一直在和郵輪營辦商商討有關安排，但郵輪公司必須有更嚴格的防疫措施，包括員工及乘客須接種新冠疫苗等。　　

25日，香港旅遊界立法會議員姚思榮出席電台節目時表示，無論特區政府還是郵輪公司都不希望出現新冠病毒交叉感染，因此郵輪公司理解需要有更嚴謹的防疫措施。　　

姚思榮表示，很多郵輪公司已經遣散員工，如果政府推出公海遊，預計郵輪公司需要兩個月時間籌備招聘等工作。若郵輪公司僅在中低風險地區招聘員工，而且員工做好檢疫及接種新冠疫苗，相信感染風險不大。　　

環美郵輪碼頭公司董事總經理班智榮在出席同一節目時表示，新冠肺炎疫情之下，超過40個國家和地區都已推出郵輪遊，涉及60萬人次，期間僅有數十宗確診個案，而且沒有引起大規模染疫，相信嚴謹的防疫措施和新冠疫苗接種可提供安全的保障。班智榮透露，目前已有部分郵輪公司來港預訂泊位，至八月中已有每周五次停泊預約。

郵輪 新冠疫苗 香港

延伸閱讀

北韓官媒以台為例 強調封鎖邊境攸關防疫

台灣爆疫情逃回香港？黃秋生霸氣反擊

香港支聯會見警方 呼籲讓六四遊行集會順利舉行

關之琳1支影片網看呆！　「身後奢華秘密」全入鏡

相關新聞

5月洪災再現？陸79河現超警洪水

大陸多個省市五月中旬以來遭遇多次暴雨，部分地方出現洪水。外界擔憂去年洪水災情重演，大陸水利部官員表示，今年汛情屬於正常年...

甘肅馬拉松死者獲賠95萬元人民幣 家屬不滿拒簽

甘肅白銀市黃河石林山地馬拉松百公里越野賽的21名跑者遇難慘劇，新華社報導，目前一半以上遇難者家屬已基本接受補償協議，另8...

上海拾荒老人與老鼠軍團同吃住 牠們爬曬衣竿成奇觀

上海浦東一幢公寓附近不時圍著一群人，對陽台上的曬衣竿指指點點，仔細一瞧，竟然是一群老鼠成群結隊地攀爬曬衣竿。原來，居住在...

不讓長江魚遭暗殺 他們被歹徒包圍、衣服染血…

在長江中下游，每天，有近千條魚遭遇「暗殺」。今年1至3月，大陸檢察機關起訴非法捕撈水產品犯罪1285人，同比上升2倍。其中，長江流域14個省（市）檢察機關起訴935人，占總人數的72.76%，同比上升3.5倍。長江的生物完整性指數已達到最差的「無魚」等級，生態岌岌可危。

香港郵輪 暑期有望公海遊

香港有望於暑假中後期推出郵輪公海遊。香港多位業界人士25日表示，籌備公海遊的相關工作需時兩個月，理解員工需接種新冠疫苗等...

北京永定河畔 西瓜豐收

北京永定河畔西瓜豐收。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。