5月洪水重演？大陸79條河流超出警戒水位

大陸多個省市5月中旬開始出現大雨，外界擔憂去年洪水災情重演，大陸水利部表示，今年汛情屬於正常年份範圍，並不排除後期汛情發展的可能，但已做好科學應對的準備。

大陸水利部水旱災害防御司技術信息處處長王為24日稱，從目前情況看，不排除後期汛情發展的可能，但已做好了應對準備。

界面新聞報導，今年5月11日以來，大陸南方發生多次強降雨過程。湖南、江西、浙江、福建、廣東、廣西等九省市，有79條河流發生超警（超過警戒水位）洪水，最大超警幅度0.01公尺至3.59公尺，重慶甲高河發生洪水。經歷過去年的大洪災後，不少人擔憂今年會重演嗎？

大陸水利部監測顯示，長江流域烏江水系、三峽區間、洞庭湖水系及鄱陽湖水系共有34條河流發生超警洪水，洞庭湖水系湘江全線超警。據預測，26、27日江淮、江南、華南北部及貴州、湖北等地還將有較強降雨，以中到大雨為主，局部將有暴雨。

王為說，針對長江流域的汛情，有關地區和部門要重點關注近期降雨帶來的江河水位上漲，以及局部地區強降雨可能引發的山洪災害和中小河流洪水，及時發布警示，做好防範和應對。

王為說，今年以來，水利部加快完善防洪抗旱減災工程體系，確保汛前消除隱患，並督促各地及時修復去年被毀水利工程設施，恢復防洪抗旱功能，修復完成率已達94.4%。同時，水利部也會密切監視全國雨情、水情、汛情。

大陸去年5月，長江中下游地區、淮河流域、西南、華南及東南沿海等地因持續強降雨引發嚴重洪災，多省暴洪、城區內澇。大陸官方今年2月公布的「2020年全國十大自然災害」顯示，當時有超過5581.8萬人因為暴雨洪澇而受災。