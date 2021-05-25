中國雖取消一胎化 生育率仍探新低

中國生育率去年再創新低，專家表示，應與教育程度提升以及政府沒有配套措施有關。經濟與教育程度的提升，導致女性不再以傳統的社會觀念為主，而是會顧及自己的職涯規劃；而中國政府雖鼓勵生育卻沒有相關育嬰獎勵或配套，讓年輕一代因育兒成本過高而望之卻步。

男比女性多3500萬人

根據《英國廣播公司》報導，儘管中共當局在2016年取消一胎化政策改為可生兩胎，生育率仍持續探底，去年再創新低。2020年中國共有1200萬名新生兒，較2016年的1800萬減少許多，也是中國自1960年以來最低的數字。

國家統計局局長寧吉喆表示，低生育率是中國經濟與社會發展進步所產生的自然結果。其他國家包含日本、南韓與台灣，也都有生育率逐年探低的狀況發生。但中國除了此一原因外，嚴重的男女性別差也是新生兒不斷減少的問題。根據統計，中國男性較女性多出約3500萬人，導致很多男性難以找到適婚對象。

無育嬰配套措施

國立新加坡大學社會學教授穆峥表示，男性遠多於女性的現象對於中國的結婚市場造成很大的問題。經濟社會地位較為低落的男性尤其難找到對象。對許多居住在城市內的中國人而言，人生是否成功的評判標準，也從生兒育女轉變成自己職涯上的成功。

此外，中共當局也沒有推出完善的育嬰配套措施。一名微博網民就表示，女性好不容易找到一份好工作，自然就不會為了生小孩而放棄。儘管許多地方政府都在加碼生育福利，多數人認為這只會助長工作上的性別歧視。

舉例來說，重慶於3月才傳出有一名女性應徵者，被未來老闆要求不能在她懷孕後就請假。

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