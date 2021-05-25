中國加速接種疫苗 已突破5億劑次

中國接種2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗已突破5億劑次，在多地動員民眾接種疫苗以及13日以來出現本土疫情情況下，中國民眾接種疫苗正在加速，從4億劑次到5億劑次僅用了7天。

中新網報導，根據中國國家衛健委24日下午公布的最新資料，截至23日，全國累計報告接種疫苗5億1085.8萬劑次。

自13日安徽和遼寧新一輪局部疫情之後，中國疫苗接種明顯提速，全國單日接種量曾在8天內5次刷新紀錄。

國家衛健委指出，中國疫苗接種從1億劑次到破2億用了25天，從2億到超過3億劑次用時16天，從3億劑次到突破4億劑次用了9天，從4億劑次到5億劑次僅用了7天。

4月15日，中國疾病預防控制中心流行病學首席專家吳尊友曾在一次論壇上表示，中國想要通過疫苗接種實現群體免疫，需要接種人數達到10億人。國家衛健委高級別專家組組長鐘南山5月13日在一場大會上表示，中國接種疫苗的比例較低，必須跟上形勢，爭取儘快達到70%至80%的接種率。

環球時報引述流行病學專家、復旦大學公共衛生學院教授姜慶五說，以目前的速度，到年底或者明年年初，中國有能力完成建立群體免疫的目標。

報導引述中國疫苗行業協會會長封多佳說，中國的疫苗目前已經產出超過8億劑，今年年底可能超過30億劑，但其中供應國內的量大概是20億劑左右。

由於接種需要時間，封多佳說，10億人全部完成全程免疫（2到3針）可能要到明年上半年。