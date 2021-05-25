甘肅馬拉松21死慘劇後 大陸多項戶外賽事延期或取消

在甘肅景泰縣舉辦的黃河石林山地馬拉松百公里越野賽造成21人遇難慘劇後，大陸國家體育總局緊急召開「體育系統加強賽事安全管理工作會議」，進一步要求體育賽事安全管理工作，已有多項戶外賽事延期或取消。

據澎湃新聞報導，23日、24日有多項戶外運動賽事宣布延期。

比如，23日上午，原定於中午12點開始的浙江莫干山越野賽女子10公里項目被緊急取消。據悉，這次女子10公里項目是今年首開的新項目。據賽事客服解釋，主要因下雨道路泥濘，有選手退賽，故決定取消。山上仍有已開跑的選手，工作人員在打卡點進行勸退。

24日下午，中國登山協會就延期舉辦第四屆一帶一路中國四明山百公里山地戶外運動挑戰賽暨2021CHINA100山地越野系列賽（中國·寧波·餘姚）發布通知。

通知表示，為了進一步完善賽事安全管理工作和安全風險防控制度，認真貫徹落實體育總局23日召開的《體育系統加強賽事安全管理工作會議》精神，經中國登山協會、寧波市體育局、餘姚市人民政府商定，原定於5月29日至30日在浙江省餘姚市舉行的第四屆一帶一路中國四明山百公里山地戶外運動挑戰賽暨2021CHINA100山地越野系列賽（中國·寧波·餘姚）將延期舉辦，具體舉辦日期另行通知。

24日，吳中四季越野賽組委會發布《關於取消舉辦2021吳中四季越野賽·夏季賽的通知》：自賽事創辦起，吳中四季越野賽組委會就始終將賽事安全、選手利益放在第一位。受今年部分地區極端天氣影響，及當前內外疫情等因素，綜合考量下，取消原定於2021年6月12日舉辦的2021吳中四季越野賽·夏季賽。

24日，麗水慶元廊橋國際越野賽組委會發布2021山嶼海杯慶元廊橋國際越野賽的延期公告。公告指，根據氣象部門預測，5月27-30日慶元天氣連續陰有中到大陣雨或雷雨，局部暴雨，存在山體滑坡等隱患。為賽事安全考量，經組委會慎重、反覆研究決定，2021山嶼海杯慶元廊橋國際越野賽將延期舉行。

24日，2021美林湖城市馬拉松賽組委會發布《關於延期舉辦2021美林湖城市馬拉鬆的公告》：鑑於疫情反覆，防控要求增強，以及近期天氣持續高溫等因素，為確保參賽選手的生命安全，經慎重考慮和評估，決定原定於2021年5月30日舉辦的2021美林湖城市馬拉松，擬推遲至2021年10月舉行，具體時間另行通知。