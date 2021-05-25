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大陸首台700米級抽水蓄能機組試運行
吉林敦化抽水蓄能電站1號機組，近日順利進入考核試運行，標誌著由東方電機有限公司自主研製的大陸首批700米級超高水頭、高轉速、大容量抽水蓄能專案取得重大成果。
抽水蓄能機組被喻為水電設備領域「皇冠上的明珠」，其研發和製造，是水力發電行業最複雜、最難啃的「硬骨頭」。敦化抽水蓄能電站位於吉林省敦化市境內，是目前吉林省最大的抽水蓄能電站，安裝4台單機350兆瓦可逆式水泵水輪機-發電電動機組，機組設計水頭655米，最高揚程712米，是大陸首批700米級超高水頭、高轉速、大容量抽水蓄能機組。其中，1號機組和2號機組由總部位於四川德陽的東方電機自主研製、成套供貨，全部4套輔助設備，均由東方電機成套供貨。
敦化抽水蓄能電站1號機組於3月18日一次啟動成功，3月29日成功抽水，4月16日完成甩10%負荷試驗，5月13日完成試運行前所有試驗。
從首次啟動到進入15天考核試運行，用時僅58天，刷新了大陸同類型電站首台機組啟動調試用時新紀錄。調試試運行中，各項關鍵指標完全滿足精品機組要求，進一步驗證了東方電機超高水頭、高轉速、大容量抽水蓄能機組大陸領先、世界一流的研製水準。
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