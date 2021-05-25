大陸首台700米級抽水蓄能機組試運行

「中國馬拉松史上最黑暗的一日，極端天氣奪命誰該負責？」中國甘肅省在22日盛大舉行馬拉松百公里越野賽，開跑後幾個小時，就因為沿途路段的天氣驟變、突發強風大雨和冰雹而中斷，在路途艱險又欠缺補給之下，多名選手在途中遇難受困，更因為失溫導致了21名選手死亡的慘劇。這起中國史上最嚴重的戶外運動事故，官方第一時間雖初步歸咎為「遭遇超乎預期的極端天氣」；但隨著倖存跑者的證詞公開，卻又逆轉指向了主辦方的「人禍害命」——但已有多次舉辦經驗的甘肅省白銀市為何沒有做好事前準備？從賽前到賽中的佈置和流程，究竟又埋下了什麼「明顯致命」的僥倖禍因？

2021-05-25 08:22