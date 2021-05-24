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安徽六安發現疫情 十天完成百萬人三輪普篩

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
為確保六安核酸檢測工作順利完成，安徽從省內調派2,340人，兩座行動實驗室、七部檢測車支援六安。（取自安徽省衛健委官網）
為確保六安核酸檢測工作順利完成，安徽從省內調派2,340人，兩座行動實驗室、七部檢測車支援六安。（取自安徽省衛健委官網）

比台灣晚三周發現本土疫情的安徽省六安市，以不到十天時間，預計今（24）日就能完成對全市約100萬市民的第三輪核酸檢測。由於反應迅速，安徽成功控制住疫情而未對外擴散，截至23日安徽本波疫情累計報告確診病例僅8例。

台灣時隔72天，於4月23日再度出現新冠肺炎本土病例，患者是一名印尼籍華航貨機機師在澳洲確診，指揮中心隨後開始追查其在台接觸對象，但未能成功控制住疫情蔓延。

中央流行疫情指揮中心24日公布，國內又新增339例確定病例，分別為334例本土個案及5例境外移入個案；另，校正回歸本土個案256例，總計595例。確診個案中又新增6例死亡。

安徽六安則是本月13日凌晨，當地醫院在對一名就診患者進行例行核酸檢測時，發現其檢測結果呈現陽性後，就立即展開疫情溯源調查，並於14日迅速對主城區開展全面核酸篩檢。

根據安徽省衛生健康委員會公告，從5月13日至23日24時，安徽省共報告確診病例8例，其中合肥市2例，六安市6例。此外，六安還共報告無症狀感染者12例。

六安本月19日已完成第二輪全面核酸普篩，共採樣105萬298份，檢測結果全部為陰性。

但為防有漏網之魚，22日14時起，六安針對主城區及重點區域又展開第三輪核酸普篩，預計24日24時，全市600多個檢測點就能完成對約100萬市民的採樣檢測。

台灣因一直不重視核酸檢測，因此檢測量能有限。以台北市為例，目前一天只能完成千餘人的檢測。

根據中央流行疫情指揮中心官網數據，從去年1月新冠肺炎疫情爆發後，台灣包括通報個案、社區實驗室監測、群聚監測、疑似流感重症檢驗陰性個案及自費檢驗項目，截至今年5月17日，一年多來累計只完成61萬865件、56萬6,073人次檢驗。

疫情 新冠肺炎 患者 普篩

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