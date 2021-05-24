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女滑手機認出父吐白沫遇難 五點批甘肅馬拉松草菅人命

聯合報 / 記者林宸誼／即時報導
甘肅馬拉松罹難者女兒在滑手機時，認出照片中口吐白沫的遇難者是自己父親。香港經濟日報
甘肅馬拉松罹難者女兒在滑手機時，認出照片中口吐白沫的遇難者是自己父親。香港經濟日報

甘肅馬拉松因為遇上極端氣候，造成21名參賽者身亡慘劇，一名罹難者女兒在滑手機時，認出照片中口吐白沫的遇難者是自己父親，不禁悲傷痛哭，還對這次活動提出五點質疑，矛頭指向主辦方草菅人命。

香港經濟日報報導，微博帳號「爸爸我来给你暖手了」23日發文指出，當天凌晨母親接獲電話得知父親失蹤，然後就沒有了消息，之後在網路上看事件相關影片時，發現有一名躺在地上口吐白沫的男子，雙手已經凍得發紫，「才發現旁邊躺著的受害者是我爸爸，背景是白天的時候」。

罹難者女兒也提出五大疑問，疑問一，為什麼22日白天發現了我爸爸，沒有通知家屬，在23日凌晨的時候才通知我媽媽，爸爸失蹤了。

疑問二，整個賽程中提到的補給站什麼的都不足，為什麼沒有更多的人守護在賽程路段；疑問三，當地應該能準確預測天氣情況，為何沒有給參賽者更多的準備，讓我爸爸的手「凍到醬紫，荒屍野外」。

疑問四，截至5月23日凌晨6點，為何組委會和相關黨委沒有任何發聲；疑問五，作為受害者家屬，正在趕往蘭州的路上，請問到了蘭州應該去哪裡找尋我的爸爸？相關單位還沒來通知安排嗎？

文末她強調，「求求大家，我沒有其他的訴求，就要給我給受害者家屬一個回應，為什麼我們的家人永遠孤獨的躺下了，就像我爸爸那雙凍的發紫的手，給我們一個說法，一個公道吧」。

央視網發評論指出，這是一場極其罕見的巨大悲劇，從目前可以確認的公開資訊中，部分人員失聯、參賽運動員衣著單薄、部分地段無法行車只能步行搜救等，留下了一連串的問號。

評論指出，目前甘肅省委省政府已成立事件調查組，對事件原因進行進一步深入調查，疑問都需要科學而嚴肅的回答。

央視23日晚間新聞中，也提出六項疑問，一、死傷事件原因失溫引發關注，野外馬拉松選手失溫為何會致死？二、本次馬拉松賽制與其他我們熟知的馬拉松有什麼不同，特殊路段的馬拉松有何風險？三、「人禍」因素有多少，主辦方有沒有對參賽人員告知風險？四、賽事保障有沒有漏洞，有沒有失責？五、出事後，救援是否出現滯後？六、21人死亡的悲劇應該由誰來擔責？

馬拉松 失蹤 央視

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