甘肅馬拉松／超馬一哥梁晶罹難前遇沙塵暴 退賽選手控：這是人跑的路線嗎

甘肅白銀市黃河石林山地馬拉松百公里越野賽22日遭遇極端天氣，大批參賽者失溫、失蹤，最終導致21人遇難，8人輕傷。在比賽中不幸遇難的中國越野跑頂尖選手、中國「超馬」（超級馬拉松）領軍者梁晶，昨日在微信朋友圈上發布最後一條影片，內容為在比賽中遇到沙塵暴，並配文「風有些大」。

曾經參加首屆賽事的選手張先生透露，當時參賽遇上多項問題，包括強制裝備缺乏保暖衣物，組委會對強制裝備檢查不嚴格，補給點缺乏運動飲料和鹽等，他曾向組委會提出建議，但未被採納。

從2002年到2020年底，張先生共參加了396場全程馬拉松，並於2018年5月20日，參加首屆黃河石林山地馬拉松百公里越野賽。據了解，此次傷亡原因多為在極端天氣條件下選手失溫，而馬拉松越野規定帶的強制裝備成為參賽者的救命關鍵。據《2021黃河石林山地馬拉松賽事手冊》，強制裝備中保暖裝備僅有救生毯，風衣、衝鋒衣、保暖內衣、急救包均為建議裝備。

張先生稱，當年參加首屆黃河石林山地馬拉松百公里越野賽時，除了按照組委會要求帶裝備，自己又多帶一部手機和備用的隨身行動電源（充電器／尿袋），以及厚身的衝鋒衣和保暖褲，「強制裝備衝鋒衣和保暖毯這些，熟悉的人組委會都不檢查」。

他憶述，當時賽事到了大約7、8公里時，身旁的選手大喊「這是人跑的路線嗎」，最終對方與他拍照後退賽。比賽中最難前行的是CP2路段，需要手腳並用，「恐高的估計會直接下去，有的地方只能放一隻腳，身體擺不正也會有危險」。當去到CP8到CP9路段時，他發現周圍都沒有人，伸手不見五指，幸好過了CP9路段後遠遠看到一個黑影，於是他迅速追上，「他狀態一般，看見我眼淚流出來，我果斷放慢腳步，讓他跟著我，按照他節奏來，就這樣CP9我們一直到終點，終點他哭了並且擁抱了我」。

張先生指出，CP2路段的補給點只提供水，沒有運動飲料及鹽，「曾經和組委會說二十塊錢鹽分發到各個補給點足夠了，可是沒有」；他曾建議所有選手應在手臂上或顯眼位置戴上類似紅領巾的標誌，令大家相互可以照應看得見，但未被採納。

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文章授權轉載自《香港01》