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賀蘭山重現雪豹蹤跡

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

大陸寧夏賀蘭山國家級自然保護區管理局23日披露，賀蘭山一處紅外線監測相機拍攝的影像資料中發現世界級瀕危動物雪豹活動的蹤跡。

中新社報導，大型貓科食肉動物雪豹是大陸國家一級保護動物，由於非法捕獵等多種人為因素，雪豹的數量正急劇減少，現已成為世界級瀕危物種。

北京大學生命科學學院自然保護與社會發展研究中心去年在大陸賀蘭山國家級自然保護區開展「雪豹對岩羊的捕食作用」課題研究時，在賀蘭山上布設了紅外線監測相機。近日保護區工作人員從收回的紅外線監測相機存儲卡中發現貓科動物夜間活動的影像，經鑒定為一隻健康的雪豹。

賀蘭山是中國大陸西北重要的生態安全屏障，在生物多樣性維護等方面發揮重要作用。賀蘭山歷史上曾記載有雪豹出沒，後因種種原因消失於1950年代。報導稱，此次雪豹蹤影重現，反映賀蘭山自然保護區在生態環境改善、生物多樣性保護方面獲成效。

保護區 北京大學 大學生

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