平潭推農村現代化 深化對台交流

福建平潭綜合實驗區管委會22日披露，近日，平潭綜合實驗區印發了「關於全面推進鄉村振興加快農業農村現代化的實施方案」，提出全面推進鄉村產業、人才、文化、生態、組織振興，加快農業農村現代化。在發展特色農業方面，平潭將深化對台農業合作交流。

中新社報導，近年來，平潭探索兩岸農業融合發展新路，引進台資農業企業落地便是其中一個縮影。去年底，在君山片區昆湖村，全台資企業南平市欣溪農業科技有限公司與村集體組織平潭綠綠鑫蔬果農民專業合作社合作，共同成立了平潭欣鑫農業科技有限公司。如今，昆湖村的花生地成為集種植、生產加工、旅遊於一體的火龍果園。

來自台灣的農業博士林素芳表示，首批種植的25畝火龍果田，共有5個不同品種的25000餘株火龍果苗，預計2至3年後將迎來盛產期。當前，昆湖村利用台灣現代精緻農業技術，探索發展「種植基地+生產加工+生態旅遊」發展模式，打造具有區域品牌的台灣特色蔬果示範基地。

在位於海壇片區的一宗閩台農業融合發展（農漁）產業園的隔離大棚內，十萬株台灣蝴蝶蘭、文心蘭、秋石斛種苗整齊排列擺放。

平潭一宗閩台農業開發有限公司技術總監蕭立武表示，平潭的氣候與台灣接近，適合蘭花生長。該公司引進不同品種和不同時期的蘭花，既便於觀察實驗又可延長蘭花銷售期。

2018年6月，平潭港獲批成為進境種苗指定口岸。得益於進口種苗隔離苗圃項目的建設，一宗閩台農業融合發展（農漁）產業園計畫打造一條距離台灣最近的農業種苗進出口主通道。

當前，福建省已經批覆設立平潭閩台農業融合發展（農漁）產業園，平潭已招商引進13家台資農業企業並註册登記，7個項目落地產業園。