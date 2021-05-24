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漳州閩台文化論壇 200專家交流

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
漳州古城與閩台文化論壇22日在漳州古城老街區舉辦。圖為漳州古城「漳台交流基地」授牌儀式。（ 中新社）
漳州古城與閩台文化論壇22日在漳州古城老街區舉辦。圖為漳州古城「漳台交流基地」授牌儀式。（ 中新社）

漳州古城與閩台文化論壇22日在福建漳州古城老街區舉辦，兩岸知名專家學者等200人參加論壇，交流學術，切磋研討，共謀兩岸發展。

中新社報導，開幕式上，大陸全國台灣研究會會長汪毅夫作「漳州學者研究閩台文化的成績」書面發言，並向台灣青年贈送閩南文化書籍。中國國民黨前代理主席、中國國民黨中央評議委員會主席團主席林政則作視訊致詞。　

「可以說閩南人到台灣的相關文化，源遠流長一脈傳承。」林政則指出，漳州居於閩南地區，跟台灣的淵源非常深，因為福建的先民在三百多年來，移民到台灣非常多。閩南文化跟著移民一起到台灣，從民俗文化、宗教信仰、語言、文字這四個方向來看，閩南文化可以說是互相傳承下來，非常特別。他表示，舉辦閩台文化論壇可以增加閩台文化淵源的追溯。

「大陸移民到台灣時帶去了語言文字、耕作技術、風俗習慣和宗教信仰，也帶進了原住地的建築文化與形式。」廈門大學建築學院教授戴志堅亦指出，因此台灣人在宗法制度、宗教信仰、飲食習慣、語言文字、建築文化等方面都承襲於閩粵，特別是閩南。

「台灣許多深宅大院完全模仿閩南民居，而且興建寺廟或富商地主大宅的建築材料（木材、石材、磚瓦等）大多是從閩南運送來的，早期有些石雕甚至是在大陸雕好之後再運到台灣安裝。」戴志堅說。

台南市文化協會創會理事長鄭道聰認為，古城是漳州最有價值的核心區，若從漳州古城的文化資源來分析，工藝與美食無疑是推動建設創意城市的最佳項目。

在福建省閩南文化研究會會長林曉峰看來，漳州古城是一座文化古城、紅色古城、僑台古城，它承載著兩岸人民共同奮鬥的歷史，涵蓋了漳台深厚的五緣關係和情誼。

林曉峰建言，應加大資源整合、串連文化珍寶，做好古城保護開發，構建共同記憶、推進兩岸融合發展。

建築 福建 移民

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