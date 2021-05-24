北京逾2成土地 納自然保護地

5月22日是國際生物多樣性日。北京市園林綠化局披露，目前，全市22%的土地已被納入自然保護地，守護著逾九成的重點保護野生動植物。

中新社報導，調查顯示，截至2020年，北京共有野生動植物種類2669種，其中陸生脊椎野生動物約581種，包括褐馬雞、黑鸛、麋鹿等重點保護野生動物81種。

自1985年北京建立松山、百花山兩處自然保護區以來，先後建成森林公園、濕地公園、地質公園、風景名勝區等各級各類自然保護地79處，總面積36.8萬公頃，約占市域面積的22%，形成了以自然保護區為基礎，各類自然公園為補充的生物多樣性保護的空間格局。

這些自然保護地主要集中在生態涵養區，使北京90%以上的重點野生動植物及棲息地得到有效保護。下一步，北京將進一步開展自然保護地整合優化工作。

自2012年以來，北京連續開展兩輪百萬畝造林工程，形成千畝以上綠色板塊260處、萬畝以上大尺度森林濕地29處。特別是在新一輪百萬畝造林綠化中，北京打造以鄉土植物為主的綠化景觀，更多栽植野生動物喜愛的食源植物，提升生態系統的完整性。

截至2020年底，北京森林覆蓋率已達44.4%，森林蓄積量達到2520萬立方公尺，城市綠化覆蓋率達到48.9%，人均公共綠地面積達到16.5平方公尺。

從2020年3月份開始，地處鬧市的北京市亞運村小微濕地陸續迎來了4個野鴨家庭。近年來，北京在東城區新中街、西城區廣陽谷、朝陽區北辰等城市中心區建設城市森林和小微濕地試點示範區40處，為小型野生動物棲息創造良好環境。同時，在平原地區人為干擾較少的區域，通過種植灌叢、食源和蜜源植物，營建生態島等措施，為野生動物提供棲息地、食物和水源。

數據顯示，截至2020年底，北京野生鳥類記錄已從10年前的420多種增加至503種，十年間增加近80種，城市生態持續恢復。