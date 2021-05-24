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機動車排放不達標 7月召回

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

繼汽車出現安全隱患會被召回後，未來尾氣排放不達標的機動車也將被召回。大陸國家市場監管總局聯合生態環境部日前發布「機動車排放召回管理規定」，並將於今年7月1日起實施。專家指出，此舉是中國大陸繼續向汙染排放說「不」的重要手段。

中新社報導，汽車工業是中國大陸經濟的重要支柱產業，2020大陸汽車銷量繼續蟬聯全球第一，但也帶來汙問題。2019年，大陸全國機動車一氧化碳（CO）、碳氫化合物（HC）、氮氧化物（NOx）和顆粒物（PM）等四項汙染物排放總量為1603.8萬噸。汽車是機動車大氣汙染排放的主要貢獻者，其排放的CO、HC、NOx和PM超過90%。

根據此次規定，機動車存在排放危害的，其生產者應當實施召回。排放危害具體包括以下三種情形：一是由於設計、生產缺陷導致機動車排放大氣汙染物超過標準。二是由於不符合規定的環境保護耐久性要求，導致機動車排放大氣汙染物超過標準。三是由於設計、生產原因導致機動車存在其他不符合排放標準或不合理排放。

廈門大學中國能源政策研究院院長林伯強表示，通過新規加碼機動車排放汙染治理，不僅是在用實際行動向先進環境治理水平看齊，從長期來看，這還有利於將促使機動車行業更重視排放技術研發及相關標準要求，倒逼企業主動進行技術升級。

機動車環境保護召回是國際通行做法。1970年代，美國最早建立並開始實施環境保護召回，隨後，歐盟、日本、韓國等國家和地區陸續展開。

新規推出，對新能源汽車等清潔車型的發展或是利好消息。北京大學光華管理學院應用經濟系副教授唐遙表示，新規會引導消費者在購買汽車的時候注意選擇排放量較低的汽車，同時也對生產商提出嚴格的約束，有利於更快地減少中國大陸的碳排放和其他氣體汙染物的排放。

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