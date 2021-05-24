花卉博覽會台灣館 蝴蝶為主角

以「花開兩岸，同心圓夢」為主題的「第十屆中國花卉博覽會」台灣展園22日正式開園迎客。大陸國台辦副主任龍明彪、上海市台辦主任鍾曉敏等共同為台灣展園揭幕。

新華社報導，花博會台灣展園由上海市台資企業協會承建，包括室內台灣館及室外台灣園兩部分。

台灣園占地約2000平方公尺，以環形步徑「同心環路」串連「蝶舞紛飛」「同心亭」「夢回阿里山」「蘭花雨林」「101花塔」「野溪櫻鮭」等多個景觀小品，配合園內種植的蝴蝶蘭、石斛蘭、台灣鳶尾等數十種特色植物，濃縮展現台灣的多樣生態和卓美風姿，形成多元融合、圓滿綻放的景象。

台灣館展區面積約300平方公尺，以蝴蝶為主角並依託「夢」的藝術形式，設立「邂夢」「入夢」「驚夢」「戲夢」「築夢」五大主題場景，以多樣植栽配合3D影像技術，呈現台灣自然生態、花卉園藝實力和智慧科技成果。遊客還可以親手「放飛」裝飾著繽紛花卉的多媒體天燈，呼應「花開兩岸，同心圓夢」展園主題。

上海市台協會長張簡珍表示，台灣展園寓意兩岸融合發展，兩岸同胞心靈契合，同心共圓中國夢，有望成為花博會的「網紅打卡點」。

大陸全國台企聯會長李政宏表示，當前大陸正積極推進「美麗中國」建設，花卉產業必將出現更快速發展。他希望台商以花博會為契機，發揮台灣花卉產業在品種育成、培養、種苗生產、溫室環控、運輸行銷等方面的獨特優勢，進一步推動兩岸產業交流與合作，促進兩岸經濟融合發展，實現共同發展、互利雙贏。