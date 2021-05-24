台商扎根四川 設立烏木博物館

「三十多年前因緣際會來到成都，二十多年前開了這座博物館，這些烏木，每一件都是大自然的鬼斧神工，不可再生。」五月下旬，成都烏木藝術博物館館長盧泓傑穿梭在博物館中，談起烏木滔滔不絕。在他看來，自己這座博物館也是兩岸文化交流的橋梁。

中新社報導，盧泓傑今年58歲，出生於台灣屏東縣。1988年，他到四川考察，曾想從事房地產，後創業種植蘭花，最終在烏木行業開闢自己的天地—坐落在成都都江堰市中興鎮的烏木藝術博物館，是四川首家正式批准成立的民營博物館，其展品數量之多、種類之豐，堪稱「烏木王國」，均由盧泓傑30多年來從四川各地收集打造而成。

「烏木目前主要發現於四川盆地及成都平原，是地質變化、自然演變的結晶，也是探尋人類活動與自然關係的時空見證。」盧泓傑說，烏木專指埋藏於地下數千年的各類名貴古樹，似石非石、似木非木。

盧泓傑收藏的第一件烏木至今依然在館內展覽，那是他1990年代初在成都一處河堤偶然發現的，從此便一發不可收拾。但那時收集烏木只是他的興趣，並非事業。

轉機發生在2000年，「中國西部論壇」在成都開幕，他為論壇提供了五尊大型天然烏木作品，引起熱議與關注，被喻為「烏木巴蜀第一奇」。「其實我當時在猶豫，到底是回台灣，還是留在這裡開發烏木。」最終，盧泓傑選擇留下來。也是在2000年，他投資建起了成都烏木藝術博物館。

「每次回台灣，我都會帶一些烏木飾品回去，在島內推廣烏木文化。」盧泓傑說，做博物館必須具備決心和奉獻精神，既然是為了傳承，就該具備純粹的公益性，但他也意識到，個人的力量非常有限，要把烏木文化發揚光大，只靠個人還不夠，希望未來能有政府或資本力量介入。

「人這一輩子，總要留下點什麼。」談及未來，盧泓傑說，烏木是珍貴的不可再生資源，是研究古代自然的標本，也是開啟古蜀文化的窗口。