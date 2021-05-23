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鼓勵民眾打疫苗！深圳首個高鐵新冠疫苗接種點啟用

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
深圳首個高鐵疫苗接種點啟用。（ 香港文匯網）
深圳首個高鐵疫苗接種點啟用。（ 香港文匯網）

高鐵可能會延遲，但該打的疫苗不會遲到。」深圳首個高鐵疫苗接種點，福田街道新冠疫苗集中接種點、福田高鐵站日前正式啟動。

作為亞洲最大地下火車站，福田高鐵站位於福田 CBD 地下一至三層，匯集地鐵 1、2、3、4、11 號線等城市軌道交通線路，以及公車終點站、小汽車及計程車接駁場站等常規交通設施及配套，是各類人員和重點單位高度密集的區域。

據香港文匯網，在高鐵站的地下一樓，這個半開放式的疫苗接種點溫馨而特別。在接種點入口處，現場擺放了一排「疫情防控申報流程指引」「新冠疫苗建檔步驟」 等提示，入口旁設置了諮詢區。接種區域分設了登記區、接種區、留觀區、應急處置區等區域，有 6 個登記台、6 個接種台，以及充足的留觀座位。

「別等到一千年以後，你才打疫苗」「我能想到最浪漫的事，就是和你一起打疫苗」等俏皮可愛的宣傳標語隨處可見。同時，留觀區還設有「國潮風」元素的疫苗接種打卡牆，不少深圳市民打完疫苗後，還在此拍照留念。

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