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新華社：甘肅白銀市馬拉松是悲劇 責怪主辦方組織不力

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
央視網在文章中指甘肅省的馬拉松事故導致21人死亡，極為罕見。（新浪微博圖片）
央視網在文章中指甘肅省的馬拉松事故導致21人死亡，極為罕見。（新浪微博圖片）

大陸官方新華社23日發表文章，評論甘肅省白銀市景泰縣黃河石林景區，導致21人死亡的馬拉松事故，形容是悲劇，又指主辦方雖說事故原因是局部地區天氣突變，但恐怕難以打消公眾對於賽事組織不力的疑慮。

文章說，所謂局部地區天氣突變，氣象部門其實事先已有預警，在前晚10時前後，白銀市及景泰縣的氣象台，都曾經發布大風藍色預警信號，預計24小時內該縣大部分地方，平均風力達5至6級，陣風7級以上，並伴隨揚沙或浮塵天氣，但主辦方仍然在昨日早上9時，鳴槍開跑；隨後不僅出現大風，更有急雨，但賽事依然無被及時終止，直至傳來噩耗。

文章指拋開天有不測風雲，組織賽事方面有商榷之處，又指近年眾多挑戰極限賽，蓬勃發展，但不時暴露問題，例如部分賽事在路線和難度設置上，為吸引視線而盲目追求更長途及更高難度，對賽事風險缺乏科學評估及防範等；有一些參賽運動員就對賽事風險、自身條件。

大陸央視網則發表文章稱，甘肅一場172人參加的百公里越野賽中，竟有21人遇難，當中包括頂尖選手，極為罕見。

文章說根據一些確認的公開信息，賽事中部分人失聯、有參賽者衣著單薄、部分地段無法行車而只能步行搜救等，為事件留下一連串問號，包括在亞高原無人區比賽，防風防雨保暖等必要裝備是否納入強制裝備要求；賽道無人區是否有完備的補給站；面對突發極端天氣，主辦單位終止比賽是否及時等。

文章認為，舉辦包括馬拉松在內的極限運動賽事，本來就極為科學專業，路線規劃、安全保障、醫療準備、應急救援、食品補給等，都需要萬無一失，才能從容應對不測的風雲。

馬拉松

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