最後失聯者尋獲…甘肅馬拉松共致21人遇難 當地展開調查

22日，甘肅一山地馬拉松賽遭遇極端天氣。截至23日早上8點，共搜救接回參賽人員151人，其中8人輕傷，在醫院接受救治。21名參賽人員找到時已失去生命體徵。甘肅省委省政府已成立事件調查組，對事件原因進行進一步深入調查。

據北京日報23日消息，今天上午，甘肅白銀就越野馬拉松賽賽事事故舉行記者會，首先對事故遇難者進行默哀。甘肅省白銀市市長張旭晨通報，22日上午在甘肅省白銀市景泰縣黃河石林景區舉行的黃河石林山地馬拉松百公里越野賽遭遇極端天氣，共172人參加。

張旭晨表示，該事件是一起因局部天氣突變發生的公共安全事件，省委省政府已成立事件調查組，對事件原因進行進一步深入調查。

張旭晨說，作為賽事主辦方，我們深感內疚和自責，並對遇難人員表示沉痛哀悼，對遇難者家屬和受傷人員表示深切慰問。

據了解，白銀市從2018年開始舉辦黃河石林山地馬拉松百公里越野賽。本次比賽賽事和鄉村振興健康跑於22日上午9時開賽，共有近萬人參加比賽和健康跑。

比賽進行到中午，百公里越野賽高海拔賽段20公里到31公里處突遭災害天氣，短時內局地突降冰雹、凍雨並伴有大風，氣溫驟降。中午12點17分，有參賽人員在賽事工作群發布求助視訊，賽事組委會立即反應，安排救援力量20人立即出發，向山地越野賽道救援參賽人員，先後救出18名參賽人員。下午2點左右，到達賽段發現發現雨急風大並伴有冰雹、凍雨以及有泥石流的現象，救援難度增大，組委會立即同有關部門、組織決定停賽並組織專業救援力量進行搜救。