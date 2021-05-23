甘肅馬拉松致20死 跑友：海拔兩千米，賽道多處無人區

在山上受困的跑者們。澎湃新聞

22日在甘肅省白銀市景泰縣黃河石林景區舉行的黃河石林山地馬拉松百公里越野賽遭遇極端天氣，截至23日早上8時，共搜救接回參賽人員151人，其中8人輕傷在醫院接受救治，20名參賽人員找到時已失去生命體徵，另有一人正在搜救確認中。這項比賽是怎樣的一個賽事？比賽中發生了什麼情況？

據北京日報23日消息，自2018年創辦以來，黃河石林山地馬拉松百公里越野賽已連續舉辦四屆。2018首屆黃河石林馬拉松賽事獲得了中國田協銅牌賽事和特色賽事自然生態兩個獎項。今年的比賽設有5公里健康跑、21公里越野賽、100公里越野賽三個項目。

馬拉松及越野賽是一項高強度長距離的競技運動，也是一項高風險的競技項目，對參賽者身體條件有較高要求。在賽事組委會發布的參賽條件上有明確規定：越野賽比賽者須在2021年5月22日前年滿18周歲，百公里組年齡小於60周歲。選手需向組委會提交最近一年內同等級別賽事的完賽成績證書。百公里組：50公里及以上完賽成績證書（近一年），21公里組：半程及以上完賽成績證書（近一年）。

有跑友評價，這個賽道具有一定難度，海拔整體在2000米左右，很大一部分賽道處於無人區。20小時的關門時間也有一定的門檻。

據澎湃新聞報導，比賽是在上午9時鳴槍起跑的，三個項目組別的起點一致。百公里比賽線路上設有9個打卡計時點，選手要在每個計時點規定關門時間內完成打卡，否則就將退出比賽。

據失聯救援指揮部指揮部指出，22日中午1點左右，百公里越野賽高海拔賽段20公里至31公里處，受突變極端天氣影響，局地出現冰雹、凍雨、大風等災害性天氣，氣溫驟降，參賽人員出現身體不適、失溫等情況，部分參賽人員失聯，比賽停止。

根據線路圖顯示，這段賽道位於第二打卡點（24公里）和第三打卡點（32.5公里）附近，兩個打卡點間相隔8公里，全部是爬坡路段，石頭與砂土混合的路況，很多地方都非常陡峭。原本此段賽道的難度就很大，遇到了大風、降雨的惡劣天氣，選手們遇到了極大的困難。有選手們陸續退出了比賽，但是身處高處，由於失溫，多名選手無法行動，山地風太大，攜帶的保溫毯都被吹爛。地形陡峭，雨水下的岩石濕滑，在體能嚴重下降的情況下，選手們不由自主地發抖，隨著時間的延長，選手的生命安全越受到威脅。

賽事組織者展開救援，汽車只能開到第二打卡點的位置，無法行動的選手要等待進一步的救援。

景泰縣人民政府提出了救援申請的報告，接到當地報告後，甘肅省委、省政府第一時間召開專題會議，立即啟動應急預案，成立失聯救援指揮部並組織救援力量700餘人投入搜救。由於賽段內地形地貌複雜，夜間氣溫再度下降，搜救難度較大。