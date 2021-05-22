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「中國肝膽外科之父」吳孟超逝世 享耆壽99歲

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
「中國肝膽外科之父」，大陸第二軍醫大學前副校長吳孟超，因病逝世，享耆壽99歲。中新網
「中國肝膽外科之父」，大陸第二軍醫大學前副校長吳孟超，因病逝世，享耆壽99歲。中新網

大陸科學院院士、「中國肝膽外科之父」，第二軍醫大學前副校長吳孟超，因病醫治無效，今（22）日13時02分在上海逝世，享耆壽99歲。

新華社報導，1922年出生於福建省閩清縣的吳孟超，從醫78年，先後完成1萬6000多台手術，救治近2萬名患者。九旬高齡依然堅守在門診、手術室和病人的病床前。

吳孟超2005年獲大陸國家最高科學技術獎，是大陸肝膽外科開拓者和創始人。

1979年9月，在美國舊金山舉行第28屆國際外科學術會議上，吳孟超作為中方代表團的團員出席，以1960年1月至1977年12月期間切除治療原發性肝癌181例，總手術成功率91.2%，震驚國際醫學界。會上，吳孟超被增選為國際外科學會會員，作為國際醫學界對大陸的肝臟外科學的肯定。

吳孟超提出「要把基礎研究放在比臨床治療更重要的地位」的觀點，並在東方肝膽外科研究所內組建中德合作生物信號轉導研究中心、中日合作消化道內鏡臨床研究中心、中美合作腫瘤免疫和生物治療中心、滬港合作基因病毒治療中心等四個在國際上具有較大影響的基礎研究基地。

92歲時，吳孟超依然每周要親自主刀多台高難度的肝膽手術，坐堂周二上午的專家門診，主持著東方肝膽外科醫院院長和研究所所長的日常事務，並親自帶教多名研究生。

2019年，97歲的吳孟超退休，因長時間握手術刀，他的右手食指、無名指的關節都已變形。他曾說，「一個好醫生，應該眼裡看的是病心裡想的是病人。」他也用實際行動來證明自己。

手術 舊金山 患者

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