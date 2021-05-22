影／成功駛上火星地表 祝融號探測車傳回最新影像

新華社22日報導，中國大陸國家航天局宣布，祝融號火星探測車已安全駛離著陸平台，到達火星表面與「開始巡視探測」，也成為史上第二個將探測車開上火星與運作的國家。

從央視新聞發布影像可見，祝融號探測車沿著軌道駛向火星地表。報導則指天問一號任務的科學目標是研究火星形貌與地質構造特徵、地表土壤特徵與水冰分布、地表物質組成、大氣電離層及地表氣候與環境特徵、火星物理場與內部結構等 。

在火星地表運作期間，祝融號將按計畫展開「巡視區環境感知，火面移動和科學探測」，利用儀器進行詳細探測，環繞器將在中繼軌道運行，提供穩定的中繼通信噢兼顧交叉探測。

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