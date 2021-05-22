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中疾控發表論文 廣東出現首例瘧疾與新冠肺炎合併感染

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
大陸疾病防控中心日前發表論文稱，廣東出現首例瘧疾與新冠合併感染病例。圖為瘧原蟲血塗片。中國疾病防控中心官網
大陸疾病防控中心日前發表論文稱，廣東出現首例瘧疾與新冠合併感染病例。圖為瘧原蟲血塗片。中國疾病防控中心官網

大陸疾病防控中心日前發表論文稱，廣東出現首例瘧疾與新冠合併感染病例。COVID-19的臨床症狀與瘧疾有類似之處，如發燒、肌肉酸痛、疲勞、頭痛和胃腸道症狀。由於醫療服務負擔沉重以及COVID-19長期大流行可能造成的資源短缺，瘧疾和新冠合併感染的風險值得關注。

澎湃新聞報導，此論文刊登在5月21日出版的大陸疾病防控中心周報上。論文作者單位包括深圳市疾控中心、中國疾控中心、世衛組織熱帶病合作中心等。研究報告廣東省的首例COVID-19與卵形瘧原蟲(P. ovale)瘧疾合併感染病例，患者為一名47歲男子，此前曾被診斷為瘧原蟲感染，且未完全接受抗瘧藥物治療。

瘧疾是由一種叫作瘧原蟲的寄生蟲引起的傳染性疾病，受感染的蚊子叮咬傳播。這種寄生蟲在人體的肝臟中繁殖，然後感染破壞血紅細胞，不斷繁殖、破壞。在所有熱帶病中，受瘧疾威脅的人數與發病數最多，居世界衛生組織重點研究的六大熱帶病之首。迄今，受瘧疾威脅人口達30多億人，年發病人3億至6億人。

這名47歲男子於2018年10月30日至2020年12月16日在非洲烏干達一個瘧疾和COVID-19雙重感染地區工作。2020年12月19日，患者從烏干達返回並進入廣東省深圳市，其鼻咽拭子進行新冠核酸檢測和瘧疾快速診斷(RDT)檢測均為陰性。但2020年12月25日，患者的鼻咽拭子新冠核酸檢測結果為陽性，次日入住病房觀察和治療。

2020年12月29日，患者出現寒戰、發燒、肌肉疼痛等臨床症狀。12月31日血液塗片結果顯示卵形瘧原蟲的不同階段，包括滋養體和裂殖體，與卵形瘧原蟲的血液階段一致。2021年1月6日，確定該患者為烏干達新冠和瘧疾合併感染的輸入性病例。

中國中醫科學院青蒿素研究中心終身研究員屠呦呦總結，在瘧疾流行地區，應在發燒管理中系統地增加瘧疾診斷，包括對疑似COVID-19病例的管理，衛生機構應儲備充足的青蒿素聯合治療藥物。

瘧疾 患者 COVID-19

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