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影／人間天堂奇觀 西湖現罕見雙色睡蓮
「上有天堂，下有蘇杭」，杭州西湖5月中進入睡蓮最佳觀賞期，各色睡蓮盡情綻放。西湖八景之一的「三潭印月」島上，驚現雙色睡蓮，一半粉一半黃。澎湃新聞報導，這個雙拼色品種叫萬維莎，本身是紅色灑金睡蓮，但其性情不定，還會變成其他顏色。
「三潭印月」也叫小瀛洲，島上的特色水生植物便是睡蓮,，有近百個睡蓮品種。這個雙拼色品種萬維莎，多次奪得國際睡蓮金獎。出淤泥而不染的睡蓮綻放西湖邊，見證人間天堂的獨特美景。
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