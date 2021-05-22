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中國再添1例本土確診 境外移入9例

中央社 / 台北22日電

中國大陸近日連續傳出2019冠狀病毒疾病（COVID-19）本土疫情，官方今天通報再增1例，出現在廣東省；另有9例境外移入確診。

據中國國家衛生健康委員會官網，21日零至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例10例，其中境外移入病例9例（廣東5例，四川2例，遼寧1例，上海1例），本土病例1例（在廣東）；無新增死亡病例。

截至21日24時，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診301例（其中重症4例），累計治癒出院8萬6017例，累計死亡4636例，累計報告確診病例9萬954例，現有疑似病例3例。累計追蹤到密切接觸者101萬8845人，尚在醫學觀察的密切接觸者7360人。

港澳部分，香港特別行政區累計確診1萬1829例，其中210人病亡；澳門特別區50例，出院49例。

廣東 新疆 自治區

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