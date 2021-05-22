中國再添1例本土確診 境外移入9例

大陸小學語文課本中「螞蟻搬家蛇過道，大雨不久要來到」這句話很多人都耳熟能詳，不過近日學生家長洪廣玉發質疑這句話的科學性，稱人民教育出版社一年級下冊語文教材中這句有關螞蟻搬家的語句有誤，「螞蟻怎麼可能測算出雨多大會淹沒了窩？」

2021-05-22 09:28