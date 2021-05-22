快訊

國會疫情延燒 羅致政：辦公室第二名助理確診

柔道童昏迷1個月未甦醒 父喊話「你是爸爸永遠的寶」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

小學課本教「螞蟻搬家會下雨」遭家長質疑不科學 專家：值得商榷

香港01 / 陳進安
大陸小學語文課本原文。 圖╱澎湃新聞
大陸小學語文課本原文。 圖╱澎湃新聞

大陸小學語文課本中「螞蟻搬家蛇過道，大雨不久要來到」這句話很多人都耳熟能詳，不過近日學生家長洪廣玉發質疑這句話的科學性，稱人民教育出版社一年級下冊語文教材中這句有關螞蟻搬家的語句有誤，「螞蟻怎麼可能測算出雨多大會淹沒了窩？」為此，人民教育出版社宣傳部周五（21日），編輯室老師將進行研判；專家則表示，從生物學的角度上看，該說法值得商榷。

曾做過科普相關工作的洪廣玉表示，前幾日他正在讀一年級的孩子在家中背誦語文課，他聽到「螞蟻搬家蛇過道，大雨不久要來到」時覺得不對勁，後來查閱發現這句話出自人教版一年級下冊語文課本，「明顯知道這句話不對，螞蟻怎麼可能測算出雨多大會淹沒了窩？如果螞蟻有這個能力且害怕被淹，那麼應該是直接將窩建在淹不到的地方」。

他又憶述，自己小時候住瓦房，經常可在走廊和屋簷下看螞蟻，強調螞蟻隨時都可能搬家，跟下雨無關，並建議中小學課本編寫時，要請專業人士進行科學性把關。對此，人民教育出版社宣傳部一位工作人員周五回應，表示編輯室老師將對此內容進行研判。

究竟相關內容有無科學依據？著有《螞蟻之美》一書的中國科學院昆明動物研究所客座研究人員冉浩表示，螞蟻經常性遷移，可能是受生活環境變化影響，寄生蟲或天敵的侵擾、食物資源的改變等，亦皆可能引起巢穴的遷移，加上一些螞蟻本身就具有周期性遷移的習性，故螞蟻搬家和降雨的關聯度並不高，「螞蟻搬家要下雨」缺乏實驗證據支持。

北京市氣象台高級工程師張明英則表示，這句話是沒有經過統計和驗證的規律，但民間有此類說法，因有時候一些相對低窪的地區來大雨時，雨水容易淹到巢穴，「但並不是說所有大雨來臨之前都有螞蟻搬家，也不是螞蟻搬家一定有大雨」。

洪廣玉將質疑發在個人微博。 圖╱截自微博
洪廣玉將質疑發在個人微博。 圖╱截自微博

延伸閱讀：

夫妻江蘇街頭跪地乞討稱家人大病　警好心幫忙卻揭二人有車有樓

顏真卿《祭姪文稿》竟有錯字？　內地學者稱「刺」錯寫「刾」惹議

文章授權轉載自《香港01》

延伸閱讀

深山驚見山羌懸空當誘餌 專家指是獵捕1級瀕危熊鷹陷阱

戴口罩可外出運動？專家不建議：口罩濕掉恐失防護力

電子學只考課本！統測專一偏易 師憂鑑別度不足

漫威英雄當過圖庫模特兒 「尚氣」曾爽賺4千塊

相關新聞

雲南漾濞6.4級致3死及青海瑪多7.4級 上百餘震交通中斷

雲南和青海接連發生強烈地震，其中雲南大里州漾濞縣從昨（21）日晚9點48分發生5.9級地震後，兩個多小時內餘震17次，最...

青海發生7.4級強烈地震 兩大橋塌陷、司機被困

青海省5月22日發生7.4級強烈地震，當局指有橋樑塌陷，目前未知實際傷亡情況。

小學課本教「螞蟻搬家會下雨」遭家長質疑不科學 專家：值得商榷

大陸小學語文課本中「螞蟻搬家蛇過道，大雨不久要來到」這句話很多人都耳熟能詳，不過近日學生家長洪廣玉發質疑這句話的科學性，稱人民教育出版社一年級下冊語文教材中這句有關螞蟻搬家的語句有誤，「螞蟻怎麼可能測算出雨多大會淹沒了窩？」

陸接連遭地震侵襲 青海發生7.3強震

中國西南部發生地震造成2人死亡後，美國地質調查所（US GeologicalSurvey）指出，中國西北部青海省今晨也發...

香江風情／香港「谷苗」 招數百出

香港人特別愛用「催谷」二字，大意是強力推動某事按某種意願發生或發展，但「催谷」已變成報章書面語，而谷字意思就是升，口語中...

大陸氣象預報：台灣月底前仍無明顯降雨 乾旱將持續

嘉義、南投等地部分山區21日下午終於降下甘霖，讓當地民眾興奮不已。不過，大陸的氣象預報顯示，5月底以前，台灣的降雨情況恐...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。