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青海發生7.4級強烈地震 兩大橋塌陷、司機被困

香港01 / 記者王忠會╱報導
5月22日淩晨，在青海省果洛藏族自治州州府瑪沁縣，果洛州民族高級中學的學生在操場避險。（新華社）
5月22日淩晨，在青海省果洛藏族自治州州府瑪沁縣，果洛州民族高級中學的學生在操場避險。（新華社）

青海省5月22日發生7.4級強烈地震，當局指有橋樑塌陷，目前未知實際傷亡情況。

根據中國地震台網的資料顯示，地震發生於22日凌晨2時4分，震央位於青海省果洛州瑪多縣（北緯34.59度，東經98.34度），震源深度17公里。當地之後發生多次3.0級以上地震，包括鄰近的瑪沁縣在22日2時16分發生3.9級地震。

據青海路政部門消息，瑪多縣飲馬灘二號大橋塌陷，司機被困橋面無法移動。果洛消防地震救援輕型救援隊已全部出發前往震區。

青海省應急廳副廳長郭勇說，玉共高速飲馬灘大橋及花久高速昌麻河大橋塌陷，且兩條高速公路封閉排查。國省幹線嚴重受損、變形、隆起等正在搶修。

地震發生後，有甘肅網民表示在蘭州感受到明顯震動，而且持續時間長。中新社青海分社記者所在的青海省會西寧市震感強烈，記者感覺樓體晃動。記者看到，西寧市部分民眾下樓避險。

而在這次青海地震前，雲南大理州漾濞縣在21日晚上發生多次強烈地震，其中一次達黎克特制6.4級地震，大理、保山、楚雄等地震感強烈，昆明和攀枝花等地亦有明顯震感。當局指雲南的地震至今導致最少1死22傷。

青海果洛州瑪多縣發生7.4級地震，西寧市民在空曠地帶避險。 新華社
青海果洛州瑪多縣發生7.4級地震，西寧市民在空曠地帶避險。 新華社

5月22日淩晨，西寧市民在空曠地帶避險。 新華社
5月22日淩晨，西寧市民在空曠地帶避險。 新華社

5月22日淩晨，西寧市民在空曠地帶避險。 新華社
5月22日淩晨，西寧市民在空曠地帶避險。 新華社

5月22日淩晨，西寧市民在空曠地帶避險。 新華社
5月22日淩晨，西寧市民在空曠地帶避險。 新華社

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文章授權轉載自《香港01》

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