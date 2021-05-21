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長江江蘇段「交規」升級 7月上路

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

深水航道的打通，讓進入長江的巨輪增多。綿延300多公里的長江下游江蘇段，即將再次升級水上「交通規則」。20日，江蘇海事局在鎮江召開新聞發布會，公布「長江江蘇段船舶定線制規定（2021年）」，為長江下游水上「交規」即將出現的變化「劃重點」。

中新社報導，大小船舶「上行走緩流、下行走主流」，且海輪不能夜航，這是傳統的內河航運規則。過去，長江中一直奉行千年來的內河傳統航法。受制於海運規則截然不同、水深不够等因素，海上大船往往進不了長江。但在長江這條「黃金水道」上，傳統航法無疑增加了事故隱患的發生概率。「定線制」於是應運而生，它不僅帶來航行安全性的大大提升，更激發了長江航運生產力的迸發。　　

2003年7月1日，長江江蘇段在長江流域率先實施船舶定線制，開闢中國內河水域航路改革的先河。2019年，長江幹線四川段225.6公里水域來往船舶實行分道航行。至此，長江海事轄區2700公里的長江幹線水域，實現分道航行、定線制全覆蓋。

江蘇海事局副局長、新聞發言人徐偉表示，2020年長江幹線完成貨運總量突破30億噸，是世界上內河運輸最忙、運量最大的通航河流，是名副其實的黃金水道。長江江蘇段，可說是黃金水道的「鑽石航區」。深水航道打通，讓入江海輪大進大出趨勢更明顯。升級交通規則目的，旨在進一步釋放「鑽石航區」長江航運生產力。

近年來，隨著長江江蘇段船舶定線制的持續優化、長江南京以下12.5米深水航道貫通，5萬噸級海輪可直達南京，20萬噸級海輪可減載乘潮抵達鎮江，全天候「水上高速路」打通。　　

江蘇海事局統計，2020年，長江江蘇段貨運量超23億噸，佔長江全線的70%以上；進出港口船舶達285.1萬艘次，較定線制實施之前增長了6倍。其中5萬噸級以上、10萬噸級以上、15萬噸級以上的進江海輪分別達到15636艘次、4374艘次、2941艘次，同比分別上升2.9%、6.1%、21%。

此次升級「交規」的內容包括：優化分隔帶設置、優化船舶速度限制、優化受限船舶航行權、增加船舶夜航限制等。最新的「長江江蘇段船舶定線制規定（2021年）」2021年7月1日起施行。

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