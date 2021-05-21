武漢城市圈 9市同城化發展

武漢城市圈同城化發展聯席會第一次會議19日下午在武漢召開，武漢市、黃石市、鄂州市、孝感市、黃岡市、咸寧市、仙桃市、天門市、潛江市（以下簡稱九市）達成共識，首次簽署同城化發展合作框架協議，今後各方將圍繞打造「大陸全國重要增長極」目標定位，共同推進區域發展。

中新社報導，武漢城市圈，又稱「1+8」城市圈，即以武漢為圓心，覆蓋周邊8個城市所組成的城市群。約占湖北省三分之一國土面積的武漢城市圈，集中了該省一半以上的人口，是湖北省產業和生產要素最集中、最具活力的地區。

根據當日簽署的「武漢城市圈同城化發展合作框架協議」，九市將共同推動城市圈規劃同編、交通同網、科技同興、產業同鏈、民生同保，建設「便捷、創新、開放、共享、綠色、活力」的現代化城市圈，打造引領區域發展、代表國家形象、具有國際影響力的全省高質量發展主引擎。

聯席會議上審議了「武漢城市圈同城化發展實施意見」及「武漢城市圈同城化發展三年行動方案（2021—2023）年」，九市將著力推進基礎設施互聯互通、深化產業協同創新發展、推動高水平協同開放、提升公共服務共建共享、加強生態環境共保聯治等。

其中包括，打造一小時通勤圈和一日生活圈；建立跨區域成果轉化、創業孵化、聯合攻關等科技創新合作機制；依託武漢國際性交通樞紐優勢，打通更多、更寬國際通道與走廊；加快實施城市圈教育、醫療、社保、醫保、公積金、公共交通、旅遊、戶籍管理、養老基本公共服務「九同」工程等。

在產業協同發展方面，根據規劃，武漢城市圈將探索總部經濟、共建園區、飛地經濟、聯合招商等合作模式，有序轉移一般製造業，構建研發在武漢、製造在城市圈，頭部在武漢、鏈條在城市圈，融資在武漢、投資在城市圈，主鏈在武漢、配套在城市圈的產業布局。

為引導帶動九市加快同城化發展，今年武漢城市圈將實施包括武漢新港港口合作建設、黃石臨空經濟區對接光谷、跨市域生態修復與綜合整治等十大示範工程。

武漢市市長程用文在聯席會上表示，建設現代化都市圈是推進新型城鎮化的重要手段，武漢將聯合兄弟城市共抓機遇、共擔使命、共贏未來，唱好聯手戲，加快將武漢城市圈打造成大陸全國重要增長極。