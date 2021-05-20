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深圳大廈不明原因晃動！ 網友竟翻出20年前「論文神預言」　

香港01 / 撰文／林芷瑩
賽格大廈人員已經疏散，所有出入口已經封閉，處於只出不能進的狀態。所有的商鋪停止營業。(取材自證券時報)
賽格大廈人員已經疏散，所有出入口已經封閉，處於只出不能進的狀態。所有的商鋪停止營業。(取材自證券時報)

深圳市福田區華強北街道賽格大廈，連續兩日（18日、19日）都出現晃動，外界密切關注異常情況。然而，華中科技大學一篇20年前有關賽格大廈的碩士論文引起熱議。該論文指出，賽格大廈建設中存在部分問題，包括一邊施工一邊修改設計，先施工後設計，設計圖未完成就施工等。

對於是否意味一早就發現賽格大樓本身存在問題，論文指導老師、華中科技大學教授張子剛直言「這個想法我不敢有，也不敢想」，且作者專業為工商管理而非建築，當時只是將自己的想法延伸後寫出，並非權威，因此不可當真。

《深圳賽格廣場建設項目評析》論文提到賽格大廈建設中存在部分問題，當中最嚴重的問題為樓頂天線震盪，封頂後發現問題後，將天線鋸掉一截又補上一截。該論文作者為金典琦，目前是深圳某研究院人力資源部總經理，高級工程師。

張子剛介紹，金典琦當時是一名在職研究生，專業為工商管理，並非建築，但論文可能與對方的設計工作、本職工作有關，因此將自己的看法寫出。他認為，論文並非對外發表，金典琦有自己的看法，就代表她有一定的思考，是一個學習的過程，「只要學生有想法，會思考，有研究，我都支持」。

對於如何看待自己和學生突然押中賽格大廈出現異常的現象，張子剛表示，說明對任何事情都可以有一些想法和看法，「就是說和沒說出來的關係而已」，何況賽格大廈是否安全尚未有定論。至於論文的發現是否意味早就發現賽格大樓存在問題，他則指自己沒有此想法，亦不敢想，「金典琦是否有這方面想法我也不好講」。

賽格大廈晃動成因未明。網上昨日（19日）傳出廣東省應急管理廳值班室的文件，內容提到經省市專家研判，初步認為是風、地鐵運行及溫度三方面因素造成的影響，又披露賽格大廈並未安裝阻尼器。廣東省應急管理廳工作人員其後證實文件存在，但強調只是初步調查，具體原因要經專家組進一步勘測。

延伸閱讀：

深圳賽格大廈晃動官方文件流出 稱三大因素導致且未安裝阻尼器

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文章授權轉載自《香港01》

深圳 建築

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