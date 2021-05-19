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夫妻江蘇街頭跪地乞討稱家人大病 警好心幫忙卻揭2人有車有樓

香港01 / 撰文：陳進安
一對男女謊稱家人重病，跪在街頭乞討，最後被識破。圖／香港01
一對男女謊稱家人重病，跪在街頭乞討，最後被識破。圖／香港01

江蘇淮安市清江浦區近日有一對男女乞討，聲稱家人得了大病，還捧着一張黑白照片。民警好心希望幫助他們，卻發現二人為夫妻關係，且住在較大的樓房，生活條件還算不錯，只是不願工作而已。最終二人被民警批評教育。

事發於上周四（13日）晚，二人跪在南門小街地上乞討，引來不少好心人圍觀及給予幫助，當時清江浦分局清江派出所民警周加軍下班後剛好看見此幕，遂將他們帶回了派出所，想幫其解決困難，「我當時看他們穿的衣服像校服，以為是孩子，想著趕緊了解情況，盡所能幫他們一把」。

經調查，周加軍得知二人已經40歲，是夫妻關係。夫妻倆稱，他們來自安徽，家中有兩個病人，已花了20多萬為父親治病（人民幣．下同），家境非常困難不得已才流落街頭乞討。

不過隨後與當地居委會聯繫後，周加軍驚訝發現，雖然父親生病一事確屬實，但只花費了3萬元左右，且原來夫妻二人有比較大的樓房，還有一輛轎車，生活條件算是不錯，身體也非常好，只是一直都不工作而已。最後，尷尬不已的夫妻倆只好承認了自己不願工作的事實，民警對他們進行了批評教育，勸其返鄉照顧老人，並鼓勵他們去找份工作。

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文章授權轉載自《香港01》

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