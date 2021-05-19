屯門黃金泳灘 驚現大量「安格斯肥牛」漂浮

繼去年7月屯門黃金泳灘出現豬手、雞翼等被沖上岸，竟再次出現「安格斯肥牛」漂浮。有區議員昨日於黃金泳灘發現多袋印有美國安格斯牛包裝的凍肉於海中漂浮，呼籲市民切勿拿回家食用。康文署指昨日已即時清理約重50公斤的懷疑凍肉。

屯門區議員巫堃泰今日（18日）於Facebook表示，黃金泳灘昨日出現多袋印有美國安格斯牛包裝的凍肉，於海水中漂浮。巫堃泰指已通知相關部門處理，又引述海事處會於短期內儘快處理。巫堃泰又指牛肉浸於室溫海水一段時間，估計滋生不少細菌，呼籲市民切勿拿回家食用。

康文署：已清理50公斤

康文署發言人表示，就轄下屯門區黃金泳灘懷疑發現有凍肉漂浮一事，泳灘職員昨日（17日）早上發現有懷疑凍肉漂浮至泳灘範圍，已即時清理約重50公斤的懷疑凍肉，並即時通報相關政府部門清理泳灘範圍外在海面漂浮的懷疑凍肉。康文署今日（18日）在泳灘範圍內已沒有發現有漂浮的懷疑凍肉。

海事處表示於昨日曾接獲康文署通報，在黃金泳灘附近水域發現有凍肉漂浮，處方隨即安排巡邏人員及清理承辦商前往視察，到場後並沒有發現海面上有凍肉漂浮。海事處會繼續密切留意有關情況，如有發現凍肉漂浮會即時作出清理。

屯門黃金泳灘昨日出現多袋印有美國安格斯牛包裝的冷凍肉。圖／香港01

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文章授權轉載自《香港01》