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金融博物館 重慶新地標

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
重慶金融博物館5月18日開館，觀眾在重慶金融博物館參觀。 新華社
重慶金融博物館5月18日開館，觀眾在重慶金融博物館參觀。 新華社

從西周晚期貝類貨幣到清朝光緒年間的元寶，從重慶開埠歷史到西部金融中心的建設概要，重慶首個以金融為主題的專題類博物館—重慶金融博物館18日開館。

新華社報導，重慶金融博物館地處重慶江北嘴中央商務區，是一座集金融文化、金融歷史、金融教育、金融會展、招商、展示及文旅為一體的現代化金融博物館。

博物館相關負責人表示，館內共三層，建設規模3000餘平方公尺，展館在不同樓層分設有「全球、中國、重慶金融發展史」「金融知識普及、現場體驗」，以及「展望重慶金融開放、創新與未來」三部分展陳。

在2019年江北嘴新金融峰會上，重慶市江北區政府與中國金融博物館集團簽署戰略合作協議，擬打造重慶地區首個金融類博物館。2020年6月，該博物館啟動建設，2021年5月，博物館竣工。

開館儀式上，重慶市江北區政府官員表示，博物館目前有藏品700餘件，展陳設計由多位金融界、地方學界、博物館等方面專家審核論證而成，博物館的建成，將完善重慶金融地標的空缺，豐富金融文化氛圍。

重慶金融博物館計畫在未來定期開展金融峰會、金融講堂等各類活動，打造金融領域的專業交流平台。

博物館 金融中心

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