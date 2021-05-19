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上海人口 10年增185萬

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

上海官方5月18日發布第七次人口普查數據：2010年11月至2020年11月，上海常住人口增長185萬人；與此同時，受過高等教育人口比重快速提高。

中新社報導，滬全市常住人口為24870895人，比2010年增加1851699人，增長8.0%，年平均增長率為0.8%，比2000年到2010年下降2.6個百分點。

滬全市常住人口中，外省市來滬常住人口為10479652人，占比42.1%，與2010年「第六次全國人口普查」相比，年平均增長率為1.6%。

與此同時，在上海常住人口中，具有大學文化程度的人口為842.42萬人。與2010年相比，每10萬人中擁有大學文化程度的由21893人上升為33872人，15歲及以上人口的平均受教育年限由10.7年升至11.8年。文盲率由2.74%下降為1.61%。

上海市統計局長朱民表示，受過高等教育人口比重快速提高，是十年來上海人口素質變化最顯著特徵。

在上海市常住人口的年齡構成上，上海市0至14歲人口為243.63萬人，占9.8%，與2010年相比提高1.2個百分點；15至59歲人口為1661.91萬人，占66.8%，比2010年下降9.5個百分點；60歲及以上人口為581.55萬人，占23.4%，比2010年提高8.3個百分點，其中，65歲及以上人口為404.9萬人，占16.3%，比2010年提高6.2個百分點。

上海 人口普查

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