海交會昨開幕 尋訪金馬澎騎跡

第四屆21世紀海上絲綢之路博覽會暨第二十三屆海峽兩岸經貿交易會18日在福建福州啟幕，以「尋訪金馬澎騎跡」為主題的展區，展現金門、馬祖、澎湖的多元文化和觀光特產業的多樣性。

中新社報導，金門、馬祖、澎湖在大陸的廠商，首次以「金馬澎展區」形象在「海交會」登場，包括金門天根草典一條根公司、金門一來順食品有限公司、馬祖酒廠大陸地區總代理—福建合信國際貿易有限公司，以及澎湖在大陸投資的世界螃蟹館、廈門魚香緣食品有限公司、廈門巴鮮食品有限公司等企業攜諸多旅遊特色產品參展。

今年五一前夕，「90後」澎湖青年柳政鴻在「媽祖故里」福建莆田湄洲島開的世界螃蟹館開門迎客。此次「海交會」，柳政鴻帶來收藏自世界各地不同習性及生長環境的螃蟹標本，以及其自主開發的台灣文創產品，吸引不少觀展民眾駐足。

世界螃蟹館凝聚了柳政鴻家三代人的心血。「這次展會只能展示我們館藏的1%，但我們帶來最有特色的標本，希望讓現場民眾看到多樣化的海洋生物，從而提高海洋環境保護意識。」柳政鴻說道。

金門一來順食品有限公司展出了金門高粱酒、金門貢糖、金門麵線等金門特產，該展區負責人陳東良說，「我到大陸推銷金門食品兩年多，大陸市場大，希望我們能提高知名度、打開更大的市場。」

「食在『離島』」，是本次「金馬澎展區」希望呈送給大陸民眾的一大亮點。在金門、馬祖、澎湖觀光特產展銷會，不僅能購買耳熟能詳的金門高粱酒、金門一條根、金門風獅爺工藝品和馬祖陳高，喝到香飄四溢的澎湖外婆茶，還可品嚐到最具代表性的澎湖美食風情海產品、糕餅、干貝醬等。

此外，該展區還能够參與體驗澎湖魚拓、星砂果凍蠟燭等台灣海洋文創手作DIY互動教習活動，感受到最海洋也最台灣的文化創意。

今年適逢台灣自行車旅遊年。「金馬澎展區」現場，「騎鐵馬，遊『離島』」活動同步登場，宣傳和推廣環保出遊的創新理念，吸引觀眾到金門、馬祖和澎湖體驗綠色出行品味健康之旅。