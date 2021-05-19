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大陸首座碳中和加油站 常州投運
中國石化18日披露，中國石化江蘇常州石油嘉澤加油站分布式光伏發電項目近日投運。經評估，該站光伏發電量可以抵消站內電力消費量，碳減排量能够抵消碳排放量，成為中國大陸第一座實現碳中和的加油站。 中新社報導，聯合國政府間氣候變化專門委員會（IPCC）對碳中和的定義是：特定時期內，全球人為二氧化碳排放量與二氧化碳移除量相平衡的狀態。嘉澤加油站分布式光伏發電項目，採用「自發自用，餘電上網」模式，與國家電網實現無間斷切換，使用光伏發電替代燃煤發電，在滿足站內用電需求的同時餘電外供。 經測算，該站光伏發電項目年發電量為12.7萬度至14.7萬度，可減排二氧化碳量91.2噸至105.6噸，2020年度該站電力消費量為9.9萬度。數據顯示，該站最低年發電量能够抵消年電力消費量，碳減排量能够抵消碳排放量，且二氧化碳淨減排量達20.1噸至34.5噸，實現碳中和。
按照光伏發電站理論壽命期25年進行測算，嘉澤加油站分布式光伏發電項目可累計發電337.9萬度，年均發電量達13.52萬度，與傳統火電項目相比，全壽命周期內可減排二氧化碳3800噸、二氧化硫116噸、氮氧化物56噸。此外，該站還通過油氣回收、汙水回收處理等多種途徑實現碳減排，助力打造碳中和加油站。
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