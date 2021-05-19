落實減碳 重慶首批加氫站開工

大陸宣示到2060達到「碳中和」的目標，為落實減碳，重慶市首批加氫站日前集中開工建設，首批加氫站有3座，建成投運後，每天可滿足約300輛氫能源公車或480輛氫能源市政物流車的加氫需求。

工人日報報導，重慶大學日前發布一項重要研究成果，歷經10多年研發出世界首台超臨界CO2（二氧化碳）致裂驅替CH4（甲烷）的實驗裝置，能在提高頁岩氣採收率的同時實現二氧化碳的地下封存，有力推動碳中和的實現。

大陸承諾將力爭在2030年前達到碳排放峰值，努力爭取2060年前實現碳中和目標。由此，一個長達40年的綠色產業新風口噴薄欲出。

資料顯示，大陸目前共有超過2.6萬家清潔能源相關企業。僅2020年就新增註冊4500餘家，同比增長近10%，今年一季度又新增660家。其中，36%的企業註冊資本高於1000萬元（人民幣，下同）。

氫燃料被業界稱為「終極能源」，具有環保性能佳、轉化效率高、加注時間短、續航里程長等優勢，是未來可持續發展的重要方向。

在中國石油重慶銷售公司兩江新區雙溪綜合能源站開工現場，重慶市經濟和資訊化委員會總經濟師楊正華說，預計到2025年，中國氫燃料電池汽車產業產值將達1兆元，氫燃料電池汽車數量將達到5萬輛。重慶氫氣資源豐富、汽車產業基礎雄厚，具有發展氫燃料電池汽車全產業鏈的先天優勢。

中國能源研究會常務理事、國家應對氣候變化戰略研究和國際合作中心研究員李俊峰認為，大陸將在2028年達到碳排放峰值134億噸二氧化碳，較現在的115億噸上升16%，之後大陸將提升非化石能源比例完成電力碳中和，非電領域先推動天然氣替代再推動氫能替代完成能源碳中和。

大陸每年現有100億級的二氧化碳要處理，能大規模減碳的綠色創新技術必將受到追捧，而那些把二氧化碳減排負擔變成新增資源的綠色循環技術，無疑將成為新藍海。

投資界預測，大陸實現「3060目標」，總資金需求約140兆元，年均約3.5兆元。由於大陸富煤、少氣、貧油的資源稟賦，決定了如何把二氧化碳這個負擔變成資源，將是重中之重的大事。