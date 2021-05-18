福建婦遭家暴頭骨開裂昏迷逾2個月 兒：盼父親受懲罰

來自福建南平邵武市和平鎮的51歲女子楊芳，2個月前在家中被丈夫張成家暴致頭骨開裂，至今已昏迷60多天，只能依賴呼吸機維持生命。

兒子張勇透露，父親多年來都有毆打母親，「好幾次鼻樑骨都被打斷了」，但無人知道為何他今次會下如此狠手，希望父親受到應有的懲罰。

楊芳與張成結婚30年，主要靠務農和做陶瓷為生。兩人婚後育有一女一子，女兒今年27歲，在北京工作；兒子張勇20歲，在福建三明市上大學。張勇表示，今年3月14日接到表哥來電稱，母親被家暴要準備做手術，於是他立即趕回邵武市。他當日下午2時許趕到醫院，只見母親已在深切治療部，身上連接著各種儀器，已經昏迷不醒。

張勇從鄰居及同村的親戚口中得知，母親當日向鄰居借了一包「頭痛粉」給父親，回家不久後被打；父親當時抓著母親的頭往牆上撞，之後再到廚房取菜刀往自己頭上砍欲自殺，結果只是流血。

他續稱，親戚發現母親時，她已經倒地不省人事，於是立即將她和父親送往邵武市立醫院；父親外傷治療好被送往邵武精神病防治院。醫生稱，張成在藥物控制下，現在精神狀況平穩，可以由監護人接回家，但需要終生服藥。

楊芳因為頭骨開裂、顱內出血，接受了兩次開顱手術，多塊碎裂的頭骨被取出。目前，楊芳仍昏迷不醒，需要依賴呼吸機維持生命。醫生表示，若發生併發症，甚至是小感冒都有可能奪走她的性命。

村幹部介紹，楊芳在當地口碑很好，大家都稱她勤勞賢惠；張成有多年的精神障礙疾病，夏天天氣熱可能會犯病，以前都會打妻子，近幾年聽說動手的情況比較少。不過，楊芳的性格太老實，被打得嚴重時，最多只會回娘家住幾天。

張成的姐姐張月表示，弟弟有十幾年抑鬱症史，幾年前邵武市區醫院的醫生曾為他診斷，雖然她不知詳細結果，但張成的藥費從十幾元漲至二百元。據其了解，事發前弟弟有段時間沒有服藥。

張勇透露，父親多年來都有家暴母親，「毫不誇張地講，我父親動手把我老媽打扒在地上，不省人事的次數，幾隻手都數不過來」，但他不認為對方有精神病。他表示，母親被父親打成植物人，目前已經全身癱瘓，一旦有個三長兩短，父親就是殺人犯，「躺在床上的是我親生母親，他就是殘害我母親的兇手」，希望父親能受到懲罰。

上周六（15日），和平鎮派出所工作人員表示，公安已經立案，蒐集了相關證據，上報邵武市公安局，等待市公安局審批通過後，會帶張成去做專業的精神病鑑定。他又稱，張勇曾提及要申請救助，但因為他們家庭情況複雜，且案件仍在調查，若政府救濟政策對他不適用，也沒辦法幫他申請社會救助。

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文章授權轉載自《香港01》