藝人重現《還珠》強暴戲惹議　節目總監：已刪除片段

內地綜藝《我是女演員》早前一期節目中，由鄭元暢與接受考核的演員高容方重現《還珠格格Ⅱ》中皇上侵犯香妃的片段，在網絡引發爭議，網民紛紛批評節目做法。認為是對女演員和女性缺乏尊重。

涉事節目總監周一（17日）表示，確實沒有照顧周全觀眾的感受，這是節目組考慮欠缺的地方，並指該片段目前已從節目正片中刪除。

據《紅星新聞》報道，縱觀《我就是女演員》播出的所有公演片段，質疑聲最大的莫過於選取的《還珠格格》中香妃被乾隆非禮的一段戲，這段戲也被不少觀眾和網民認為不尊重年輕女學員，「《還珠格格》三季共一百多集，經典片段無數，為甚麼偏偏挑選這個片段？」

據悉，該爭議片段拍攝過程中，節目組特地選擇了很多側切角度進行拍攝，放大了女學員的抗拒感，旁邊的其餘學員紛紛露出尷尬的神色。

報道指，優酷Seven工作室總監、《我是女演員》節目總監製程陽回應事件表示，節目播出至今，鋪天蓋地的質疑也讓她反思，此前是否對市場預期過於理想化了？

內地綜藝《我是女演員》早前一期節目中，由鄭元暢與接受考核的演員高容方重現《還珠格格Ⅱ》中皇上侵犯香妃的片段，在網絡引發爭議。擷自視頻。

程陽表示，她有點失落，選取《還珠格格》這個片段，當初考慮更多是這段戲的戲劇張力和演員情緒把控，確實沒有照顧周全觀眾的感受，這是節目組考慮欠缺的地方。目前，這個片段已經從正片中刪除。

對此片段的設計，程陽的解釋是：「我們考慮的更多是這個片段的張力，即在5分鐘內考核表演者醉酒、害怕、憤怒、愧疚等四種情緒的變化：香妃醉酒跳舞，是考核演員在醉酒狀態下的舞蹈與情緒；到了被非禮，狀態是害怕；到香妃拿刀刺向的皇帝的時候，狀態是憤怒；再到皇帝遇刺以後還袒護她，狀態是愧疚。」

但她也表示，真誠接受批評的聲音：「我一直認為不要迴避，大家的評價對於節目來說，是健康成長的養料。」

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文章授權轉載自《香港01》