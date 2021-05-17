陸擁百萬汽車城市 年底將逾80

中國汽車流通協會日前發布「保有量百萬量級城市乘用車消費地理」報告顯示，新興的區域龍頭城市對人口和資源的虹吸效應將推動和促進城市汽車消費力和汽車保有量的進一步增長，預計到2021年底中國汽車保有量百萬量級城市將超過80個。

報告說，在中國市場，由於平均車齡比較年輕，報廢車輛淘汰速度較慢，因此從2015年到2020年，中國汽車保有量年均複合增長率得以保持在兩位數，增長動能主要基於新車銷售。

報告稱，越來越多的中國城市汽車保有量突破100萬輛大關，說明經濟發展與人口增長成為城鎮化水準提升的內生動力，為城市汽車消費升級增添動能。

報告顯示，72個保有量百萬量級城市經濟總量、汽車保有量、乘用車銷量佔全國比重均超過50%，反映出72個城市在中國城市版圖中處於領先梯隊，這些城市大多屬於高級別城市，城鎮化水準較高，人口流動速度較快，常住人口數量佔大陸全國比重不足50%，但較高的收入水準與消費能力一定程度上對沖了人口基數偏低對汽車消費造成的影響。

從城市分佈來看，廣東、江蘇、山東、浙江、河南五省保有量百萬量級城市合計佔72個城市的一半以上，說明汽車保有量水準很大程度上取決於城市的經濟總量和人口規模，城市經濟發展水準越高，人口規模越大，越有助於培育和發展「車輪上的城市」。

報告分析認為，汽車保有量反映的是整個城市汽車市場的體量和規模，保有量越大，說明城市對人才、資源的聚集力越強，汽車市場規模對促進城市消費升級、增強城市發展活力也具有重要意義。

報告還顯示，72個汽車保有量百萬量級城市，乘用車銷量佔全國六成以上，儘管2020年銷量出現下滑，但銷量佔比未有明顯變化。